https://sputniknews.com.tr/20230119/ege-gune-46-buyuklugundeki-deprem-ile-basladi-1065906523.html

Ege güne 4.6 büyüklüğündeki deprem ile başladı

Ege güne 4.6 büyüklüğündeki deprem ile başladı

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T06:28+0300

2023-01-19T06:28+0300

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türkiye

ege

ege bölgesi

ege denizi

deprem

çanakkale

ayvacık

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

ege

ege bölgesi

ege denizi

çanakkale

ayvacık

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