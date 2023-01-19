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https://sputniknews.com.tr/20230119/ege-gune-46-buyuklugundeki-deprem-ile-basladi-1065906523.html
Ege güne 4.6 büyüklüğündeki deprem ile başladı
Ege güne 4.6 büyüklüğündeki deprem ile başladı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T06:28+0300
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türkiye
ege
ege bölgesi
ege denizi
deprem
çanakkale
ayvacık
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
ege
ege bölgesi
ege denizi
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ege, ege bölgesi, ege denizi, deprem, çanakkale, ayvacık
ege, ege bölgesi, ege denizi, deprem, çanakkale, ayvacık

Ege güne 4.6 büyüklüğündeki deprem ile başladı

06:28 19.01.2023 (güncellendi: 06:46 19.01.2023)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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