https://sputniknews.com.tr/20230119/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065908500.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yatay seyrine bugün de devam ediyor. Euro ise 20.28 liradan işlem görüyor. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T09:18+0300
2023-01-19T09:18+0300
2023-01-19T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062898323_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_882c95c0e0f7ccea6280bb2bef25f49e.jpg
İstanbul serbest piyasada dolar 18.7960 liradan, euro 20.2840 liradan güne başladı.Serbest piyasada 18.7940 liradan alınan dolar 18.7960 liradan satılıyor. 20.2820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20.2840 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.7950 lira, euronun satış fiyatı ise 20.3980 lira olmuştu.Piyasalar Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını takip edecek. Merkez'in politika faizini yüzde 9'da sabit tutması bekleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı 1900 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, gram altın 1153 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1934 lira, yarım altın 3867 lira, cumhuriyet altını 7704 lira.Brent petrolün varil fiyatı 83.93 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83.93 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065862373.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062898323_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d3b38295908572cbb0ba4da06d5a8ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:18 19.01.2023 (güncellendi: 09:25 19.01.2023) Abone ol
Dolar yatay seyrine bugün de devam ediyor. Euro ise 20.28 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18.7960 liradan, euro 20.2840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18.7940 liradan alınan dolar 18.7960 liradan satılıyor. 20.2820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20.2840 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18.7950 lira, euronun satış fiyatı ise 20.3980 lira olmuştu.
Piyasalar Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını takip edecek. Merkez'in politika faizini yüzde 9'da sabit tutması bekleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının ons fiyatı 1900 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, gram altın 1153 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1934 lira, yarım altın 3867 lira, cumhuriyet altını 7704 lira.
Brent petrolün varil fiyatı 83.93 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83.93 dolardan işlem görüyor.