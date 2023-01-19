https://sputniknews.com.tr/20230119/denizi-kirleten-tankere-rekor-ceza-1065918963.html

Denizi kirleten tankere rekor ceza

Denizi kirleten tankere rekor ceza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda tankere fuel oil aktarılırken yakıtın basınçtan kaynaklı denize sızması nedeniyle 30 milyon liralık rekor ceza kesildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T13:53+0300

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türkiye

türkiye

tanker

kimyasal

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Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana ATACAMA adlı, ST. KITTS NEVIS bandıralı, petrol türevleri taşıyan tanker cinsi gemi geldi. Gemiden İzmit Körfezi’ne bulaşan kirlilik üzerine ekipler durumu incelemek için araştırma yaptı. Yapılan incelemede Körfez ilçesindeki limanda fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil’in taşarak denize sızdığı tespit edildi. Tanker cinsi gemiye tam 30 milyon 232 bin 716 TL para cezası kesildi.

https://sputniknews.com.tr/20220922/biyokacakcilik-yapan-kisiye-ceza-1061499591.html

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türkiye, tanker, kimyasal