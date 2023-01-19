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Denizi kirleten tankere rekor ceza
Denizi kirleten tankere rekor ceza
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda tankere fuel oil aktarılırken yakıtın basınçtan kaynaklı denize sızması nedeniyle 30 milyon liralık rekor ceza kesildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana ATACAMA adlı, ST. KITTS NEVIS bandıralı, petrol türevleri taşıyan tanker cinsi gemi geldi. Gemiden İzmit Körfezi’ne bulaşan kirlilik üzerine ekipler durumu incelemek için araştırma yaptı. Yapılan incelemede Körfez ilçesindeki limanda fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil’in taşarak denize sızdığı tespit edildi. Tanker cinsi gemiye tam 30 milyon 232 bin 716 TL para cezası kesildi.
https://sputniknews.com.tr/20220922/biyokacakcilik-yapan-kisiye-ceza-1061499591.html
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türkiye, tanker, kimyasal
türkiye, tanker, kimyasal

Denizi kirleten tankere rekor ceza

13:53 19.01.2023
© İHA / ARDACAN UZUNDenizi kirleten tankere rekor ceza
Denizi kirleten tankere rekor ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© İHA / ARDACAN UZUN
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, limanda tankere fuel oil aktarılırken yakıtın basınçtan kaynaklı denize sızması nedeniyle 30 milyon liralık rekor ceza kesildi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana ATACAMA adlı, ST. KITTS NEVIS bandıralı, petrol türevleri taşıyan tanker cinsi gemi geldi.
Gemiden İzmit Körfezi’ne bulaşan kirlilik üzerine ekipler durumu incelemek için araştırma yaptı. Yapılan incelemede Körfez ilçesindeki limanda fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil’in taşarak denize sızdığı tespit edildi.
Tanker cinsi gemiye tam 30 milyon 232 bin 716 TL para cezası kesildi.
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