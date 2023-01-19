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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız"... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T14:26+0300
2023-01-19T14:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye cumhuriyeti
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu."Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz" diyen Erdoğan, "2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir.Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyizDünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz.2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz."
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recep tayyip erdoğan, türkiye cumhuriyeti, seçim
recep tayyip erdoğan, türkiye cumhuriyeti, seçim

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

14:26 19.01.2023 (güncellendi: 14:33 19.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
"Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz" diyen Erdoğan, "2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir.
Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.
Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.
Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.
Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz
Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz.
2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz."
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