https://sputniknews.com.tr/20230119/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-altyapi-ihtiyacini-onemli-oranda-tamamladik-1065920931.html

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız"... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T14:26+0300

2023-01-19T14:26+0300

2023-01-19T14:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye cumhuriyeti

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu."Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz" diyen Erdoğan, "2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir.Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyizDünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz.2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz."

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