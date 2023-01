https://sputniknews.com.tr/20230119/cavusoglu-blinken-gorusmesi-sonucsuz-kaldi-iki-ulke-arasinda-derin-bir-guven-bunalimi-var-1065929975.html

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi sonuçsuz kaldı: ‘İki ülke arasında derin bir güven bunalımı var’

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi sonuçsuz kaldı: 'İki ülke arasında derin bir güven bunalımı var'

Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu ve dış politika analisti Gülru Gezer, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinden ciddi konularda somut bir adım çıkmadığını... 19.01.2023

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısından ikincisi 18 Ocak’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken arasında Washington’da yapıldı. Toplantıdan çıkabilecek somut adımlar beklenirken iki ülkenin yayınladığı ortak açıklama beklentilerin altında kaldı. Ortak açıklamada; “Bakanlar, Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye – ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesini ele almışlardır” denildi. Diğer önemli vurgular ise özetle şöyle oldu:‘F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği bağlantılı değil’Toplantının hemen ardından Türk gazetecilerle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Zira son dönemde ABD’nin F-16 karşılığında Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylaması istediğine dair haberler medyada öne sürülmüştü.Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini de ifade etti.Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.‘ABD, Yunanistan ile ilişkisinde dengeyi onların lehine bozdu’"ABD'nin Yunanistan ile ilişkisinde dengeyi onların lehine bozduğunu" söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihmal ettiğini ve ABD'nin bu konuda herhangi bir itirazı olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, Akdeniz'deki gelişmeler konusunda da şunları söyledi:Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Yunanistan'a F-35 satılması konusunda ise "Biz Yunanistan gibi engelleme politikası güden bir ülke değiliz. Biz kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bu konuda ABD'nin iki NATO üyesi ülke arasında daha dengeli olması gerektiğini hatırlattıklarını vurguladı.Çavuşoğlu, "Her görüşmede ve açıklamada Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu, önemli bir ortak olduğunu da söylüyorlar. Ama fiiliyatta bu her zaman böyle oluyor mu? Özellikle Suriye'de YPG/ PKK'ya verilen destek bakımından söylüyorum. Hayır" diyerek de Suriye’deki duruma dikkat çekti.‘Yıllardır iki ülke arasında derin bir güven bunalımı var’Türk Dışişleri Bakanlığında önemli görevler almış ve Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede bu toplantının son derece kritik bir dönemde yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:‘Taraflar birçok konuda maalesef aynı noktada bulaşamıyor’“Somut bir ilerlemenin kat edilemediğini görüyoruz” diye devam eden Gezer, “Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yine diyalog kanallarının açık tutularak bu meselelerin çözümü yönünde bir yol aranmasının gerekeceği anlaşılıyor. Ama taraflar birçok konuda maalesef aynı noktada bulaşamıyor. En büyük sorun da budur. Ama Ukrayna savaşının olduğu bir dönemde NATO içerisinde ve müttefikler arasında azami ciddi bir işbirliğinin olması gereken dönemde, tabiatıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin bu noktada olması da talihsiz bir durumdur” diye de ekledi.‘Türkiye açısından bir hayal kırıklığı’Gezer, Türkiye’nin F-16 tedarikine yönelik ise “Yönetim kararlı duruşunu sergileyecek olursa F-16'ların Türkiye’ye verilmesi konusunda aslında bir engel yok. Ama benim bu görüşmeden anladığım maalesef şu ABD'nin böyle bir eğilim içerisinde olmadığı yönünde. Türkiye'nin ABD'ye yönelik duyduğu rahatsızlığın temelinde son dönemde ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun ne müttefiklik ilişkisine ne de iki ülke arasında bulunan stratejik ortaklığa uymaması var. Geldiğimiz noktada her iki satışında aynı zamanda kongreye sunulduğunu görüyoruz. Bunun Türkiye açısından bakıldığında belirli ölçüde bir hayal kırıklığı olduğunu düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.Lavrov: Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruzÇavuşoğlu-Blinken görüşmesinin olduğu gün Rusya’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün düzenlediği senelik basın toplantısında Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG varlığı konusunda, “Türk meslektaşlarımızın bu konudaki endişelerini anlıyoruz. ABD’nin Suriye’deki Kürtleri, ülkenin kuzeyinde bir yarı-devlet oluşturmak için ve kendi direktiflerini yerine getirip gerilim yaratmaları için kullanmak istemesinin de Türk tarafını rahatsız ettiğini anlıyoruz” dedi.Türkiye’nin Rusya’yı da Suriye konusunda Soçi’de varılan mutabakata uymadığı yönünde eleştirmesi sorulan Lavrov, “Doğru. Bu zor bir mesele. Fakat Türk tarafı ile başka anlaşmalarımız da vardı: Suriye’nin kuzeydoğusunu ilgilendiren bu anlaşma Putin ve Erdoğan İdlib konusunda da bir protokol imzaladı. Söz konusu anlaşma uyarınca, teröristlerin dilediklerini yapamamaları için Türkiye’nin kendisiyle işbirliği yapan muhalifleri, El Nusra’cılardan ve El Nusra’dan türeyen diğer oluşumlardan ayrıştırması gerekiyordu. Ayrıca, Türkiye ile M4 karayolu boyunca Halep’e kadar ortak devriyeler gerçekleştirme konusunda da anlaşmıştık, bunu yapmak da henüz mümkün olmuyor. Ancak üstünde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi için çaba göstermeyi sürdürmeliyiz. bunlar güncelliklerini tamamen korumaktadır” ifadelerini kullandı.

