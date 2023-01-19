https://sputniknews.com.tr/20230119/bulent-arinctan-imamoglu-yorumu-damdan-dusenin-halini-damdan-dusen-bilir-1065938258.html

Bülent Arınç'tan İmamoğlu yorumu: 'Damdan düşenin halini damdan düşen bilir'

Bülent Arınç'tan İmamoğlu yorumu: 'Damdan düşenin halini damdan düşen bilir'

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Habertürk televizyon kanalına verdiği röportajda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili kendisine... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T20:17+0300

2023-01-19T20:17+0300

2023-01-19T20:25+0300

bülent arınç

ekrem imamoğlu

türkiye

sinan ateş

recep tayyip erdoğan

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Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara yönelik "Damdan düşen halini damdan düşen bilir diyorlarsa Ekrem İmamoğlu ile başka olaylar arasında paralel kurmak çok mümkün" değerlendirmesinde bulundu.Bülent Arınç "İmamoğlu davası nasıl sonuçlanır?" sorusuna şu yanıtı verdi:Bülent Arınç'ın açıklamalarından diğer detaylarsa şöyle:'Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam vefatıyla beraber içimiz yandı'"Özellikle sosyal medyada bir türlü kalemşörler, troller hiç bakmadan, bir takım itirazı olan insanlarla karşılaşıyorum. Rahmetli Sezai Karakoç 'anlamak masraflı iştir, emek ister' diyor. Sosyal medyada biraz da akıllarından zoru olan insanların yanlış anlamayı değil; tersinden anlamaya meyyal olduklarını görüyorum. Bir şeyin tamamını okumadan bir tarafını eksik görüyorlar olabilir. Bugün binlerce telefon ve mesajla 'ağzına sağlık' diyenlerin yanında 'neden bunu söyledin' diye iki konuya dikkat çekiyorlar. Birisi rahmetli Sinan Ateş'le ilgili. Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam. Vefatıyla beraber içimiz yandı. İki tane masum yandı, bir eşin feryatlarını karşılıksız bırakmam mümkün değil. Bu tür olaylarda bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan, bir tarafta yer aldığımızı söylememiz, birileri tarafından istismar edilebiliyor. Bir müslüman olarak arkasından fatihaları, yasinleri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken 'sen ne karışıyorsun' deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir. Nerede olduklarını herkes bilir. Orada bir Erbakan hocamızın örneğini verdim. Böyle hususlarda derdi ki, mesela bu kardeşimizin vefatında diyelim, hakikaten bu alçakça cinayet, ama burada savcılık soruşturma açtı. Benim için teminat şudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş.'Ben suçu biliyorum da suçluyu bilmiyorum"

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bülent arınç, ekrem imamoğlu, sinan ateş, recep tayyip erdoğan