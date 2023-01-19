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https://sputniknews.com.tr/20230119/bilim-insanlari-88-milyar-isik-yili-uzakliktan-gelen-radyo-sinyali-tespit-etti-1065913145.html
Bilim insanları 8.8 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen radyo sinyali tespit etti
Bilim insanları 8.8 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen radyo sinyali tespit etti
Hindistan’ın Pune kentindeki Dev Metre Dalgası Radyo Teleskobu’yla gözlem yapan bilim insanları, hidrojen atomları tarafından yayılan yeni bir radyo sinyali... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T11:49+0300
2023-01-19T11:59+0300
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uzay
radyo
ışık
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Kanada'daki McGill Üniversitesi ve Hindistan Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar yeni bir radyo sinyali keşfetti.Bilim insanları, 8.8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SDSSJ0826+5630 adlı bir galaksiden geldiğini belirttiği radyo sinyalinin şimdiye kadar tespit edilen sinyalden daha uzak bir noktaya gittiğini aktardı. Sinyalin evren sadece 4.9 milyar yaşındayken yayıldığı sanılıyor.Bir önceki rekor 4.1 milyar ışık yılıydı.Radyo sinyalleri, bir galaksi dünyadan uzaklaştıkça zayıflıyor ve bu da mevcut teleskopların o sinyalleri algılamasını zorlaştırıyor. Fakat, aralık ayında Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Aylık Bildirimler'inde yayımlanan yeni bulgular, daha uzak mesafelerin araştırılabileceğine dair umut veriyor. Bilim insanları, sinyali tespit edebilmek için kütleçekimsel mercekleme kullandı. Son bulgular, evrenin ilk dönemlerine dair daha fazla bilgi edinilmesinin yolunu açabilir.
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uzay, radyo, ışık, galaksi
uzay, radyo, ışık, galaksi

Bilim insanları 8.8 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen radyo sinyali tespit etti

11:49 19.01.2023 (güncellendi: 11:59 19.01.2023)
© Fotoğraf : NASA / CXC; Optical: NASA / STScIEylül'ün uzay fotoğrafları
Eylül'ün uzay fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Fotoğraf : NASA / CXC; Optical: NASA / STScI
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Hindistan’ın Pune kentindeki Dev Metre Dalgası Radyo Teleskobu’yla gözlem yapan bilim insanları, hidrojen atomları tarafından yayılan yeni bir radyo sinyali tespit etti. 8.8 milyar ışık yılı uzaklığında olduğu belirlenen sinyal, bu zamana kadar Dünya'daki bilim insanlarının erişebildiği en uzak nokta. Bir önceki rekor 4.1 milyar ışık yılıydı.
Kanada'daki McGill Üniversitesi ve Hindistan Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar yeni bir radyo sinyali keşfetti.

Bilim insanları, 8.8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SDSSJ0826+5630 adlı bir galaksiden geldiğini belirttiği radyo sinyalinin şimdiye kadar tespit edilen sinyalden daha uzak bir noktaya gittiğini aktardı. Sinyalin evren sadece 4.9 milyar yaşındayken yayıldığı sanılıyor.
Bir önceki rekor 4.1 milyar ışık yılıydı.
© AFP 2023 / MANJUNATH KIRAN Giant Metrewave Radio Telescope
 Giant Metrewave Radio Telescope - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Giant Metrewave Radio Telescope
© AFP 2023 / MANJUNATH KIRAN
Radyo sinyalleri, bir galaksi dünyadan uzaklaştıkça zayıflıyor ve bu da mevcut teleskopların o sinyalleri algılamasını zorlaştırıyor.

Fakat, aralık ayında Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Aylık Bildirimler'inde yayımlanan yeni bulgular, daha uzak mesafelerin araştırılabileceğine dair umut veriyor.

Bilim insanları, sinyali tespit edebilmek için kütleçekimsel mercekleme kullandı.

Son bulgular, evrenin ilk dönemlerine dair daha fazla bilgi edinilmesinin yolunu açabilir.
© Swadha PardesiUzak bir galaksiden merceklenerek görüntülenen 21 santimetrelik hidrojen emisyon çizgisinin saptamasını gösteren illüstrasyon
Uzak bir galaksiden merceklenerek görüntülenen 21 santimetrelik hidrojen emisyon çizgisinin saptamasını gösteren illüstrasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
Uzak bir galaksiden merceklenerek görüntülenen 21 santimetrelik hidrojen emisyon çizgisinin saptamasını gösteren illüstrasyon
© Swadha Pardesi
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