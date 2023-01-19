https://sputniknews.com.tr/20230119/bilim-insanlari-88-milyar-isik-yili-uzakliktan-gelen-radyo-sinyali-tespit-etti-1065913145.html

Bilim insanları 8.8 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen radyo sinyali tespit etti

Bilim insanları 8.8 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen radyo sinyali tespit etti

Hindistan’ın Pune kentindeki Dev Metre Dalgası Radyo Teleskobu’yla gözlem yapan bilim insanları, hidrojen atomları tarafından yayılan yeni bir radyo sinyali... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T11:49+0300

2023-01-19T11:49+0300

2023-01-19T11:59+0300

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Kanada'daki McGill Üniversitesi ve Hindistan Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar yeni bir radyo sinyali keşfetti.Bilim insanları, 8.8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SDSSJ0826+5630 adlı bir galaksiden geldiğini belirttiği radyo sinyalinin şimdiye kadar tespit edilen sinyalden daha uzak bir noktaya gittiğini aktardı. Sinyalin evren sadece 4.9 milyar yaşındayken yayıldığı sanılıyor.Bir önceki rekor 4.1 milyar ışık yılıydı.Radyo sinyalleri, bir galaksi dünyadan uzaklaştıkça zayıflıyor ve bu da mevcut teleskopların o sinyalleri algılamasını zorlaştırıyor. Fakat, aralık ayında Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Aylık Bildirimler'inde yayımlanan yeni bulgular, daha uzak mesafelerin araştırılabileceğine dair umut veriyor. Bilim insanları, sinyali tespit edebilmek için kütleçekimsel mercekleme kullandı. Son bulgular, evrenin ilk dönemlerine dair daha fazla bilgi edinilmesinin yolunu açabilir.

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