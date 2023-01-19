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Bakan Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacak
Bakan Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim yasasıyla ilgili, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T21:25+0300
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bekir bozdağ
türkiye
seçim
adalet bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de katıldığı programda, seçim kanunundaki değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim tarihiyle ilgili, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.Seçim yasasıyla ilgili da konuşan Bozdağ, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır" dedi.
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bekir bozdağ, seçim, adalet bakanlığı
bekir bozdağ, seçim, adalet bakanlığı

Bakan Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacak

21:25 19.01.2023 (güncellendi: 21:49 19.01.2023)
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim yasasıyla ilgili, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de katıldığı programda, seçim kanunundaki değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim tarihiyle ilgili, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
Seçim yasasıyla ilgili da konuşan Bozdağ, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır" dedi.
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