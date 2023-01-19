https://sputniknews.com.tr/20230119/bakan-bozdagdan-secim-tarihi-aciklamasi-1065942578.html

Bakan Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacak

Bakan Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması: Değişiklikler aynen uygulanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim yasasıyla ilgili, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T21:25+0300

2023-01-19T21:25+0300

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bekir bozdağ

türkiye

seçim

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global'de katıldığı programda, seçim kanunundaki değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim tarihiyle ilgili, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.Seçim yasasıyla ilgili da konuşan Bozdağ, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır" dedi.

türkiye

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bekir bozdağ, seçim, adalet bakanlığı