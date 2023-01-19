https://sputniknews.com.tr/20230119/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-aciklama-1065912667.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T11:41+0300
2023-01-19T11:41+0300
2023-01-19T11:41+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
mhp
başsavcılık
ankara
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasına bakan Cumhuriyet savcısının değiştirilmediğini ve soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bir kısım haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi."Soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesi kararlaştırıldığı" bildirilen açıklamada, evrakın getirildiği tarihte nöbetçi başsavcı vekilince yürütülen soruşturmanın koordinasyonunun, başsavcılığın iş bölümü çerçevesinde suç vasfı ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekiline verildiği kaydedildi.Açıklamada, "Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir." bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230111/mhp-davasi-avukati-mehmet-saral-kardesi-12-eylulden-once-oldurulmus-ulkucuye-saldirdilar-1065671001.html
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sinan ateş, cinayet, mhp, başsavcılık, ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi soruşturmasına bakan Cumhuriyet savcısının değiştirilmediğini ve soruşturmanın iki savcı tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bir kısım haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
"Soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesi kararlaştırıldığı" bildirilen açıklamada, evrakın getirildiği tarihte nöbetçi başsavcı vekilince yürütülen soruşturmanın koordinasyonunun, başsavcılığın iş bölümü çerçevesinde suç vasfı ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekiline verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir." bilgisi verildi.