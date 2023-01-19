Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230119/ak-partiden-yeni-yok-kanunu-mit-bunyesinde-istihbarat-akademisi-kurulacak-1065927126.html
AK Parti'den yeni YÖK kanunu: MİT bünyesinde istihbarat akademisi kurulacak
AK Parti'den yeni YÖK kanunu: MİT bünyesinde istihbarat akademisi kurulacak
AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T15:26+0300
2023-01-19T15:26+0300
türkiye
ak parti
yüksek öğretim kurumları sınavı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/90/1040969092_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_df076baae7ba1cfc97c2a9c879843d3a.jpg
AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduTıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak YÖK tarafından YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti.Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak.Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104096/90/1040969092_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_d670f7f7e3cafc7da5f36eae180cc0e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, yüksek öğretim kurumları sınavı
ak parti, yüksek öğretim kurumları sınavı

AK Parti'den yeni YÖK kanunu: MİT bünyesinde istihbarat akademisi kurulacak

15:26 19.01.2023
© AA / Emin SansarMİT'in yeni binası 'KALE'
MİT'in yeni binası 'KALE' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA / Emin Sansar
Abone olTelegram
AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak YÖK tarafından YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti.
Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak.
Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала