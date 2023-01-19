https://sputniknews.com.tr/20230119/ak-partiden-yeni-yok-kanunu-mit-bunyesinde-istihbarat-akademisi-kurulacak-1065927126.html

AK Parti'den yeni YÖK kanunu: MİT bünyesinde istihbarat akademisi kurulacak

AK Parti'den yeni YÖK kanunu: MİT bünyesinde istihbarat akademisi kurulacak

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T15:26+0300

2023-01-19T15:26+0300

2023-01-19T15:26+0300

türkiye

ak parti

yüksek öğretim kurumları sınavı

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AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduTıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak YÖK tarafından YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti.Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak.Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

türkiye

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Sputnik Türkiye

ak parti, yüksek öğretim kurumları sınavı