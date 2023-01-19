https://sputniknews.com.tr/20230119/abdli-unlu-oyuncu-dag-yuruyusunde-kayboldu-1065907577.html

Ünlü İngiliz oyuncu dağ yürüyüşünde kayboldu: Arama çalışmalarına ara verildi

Ünlü İngiliz oyuncu dağ yürüyüşünde kayboldu: Arama çalışmalarına ara verildi

"Manzaralı Bir Oda" da dahil olmak üzere birçok Oscar adayı filmin yıldızı aktör Julian Sands, yürüyüş yaptığı Güney Kaliforniya dağlarında beş gündür kayıp. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T08:21+0300

2023-01-19T08:21+0300

2023-01-19T08:26+0300

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San Bernardino İlçesi Şerifinin Sözcüsü Gloria Huerta, 65 yaşındaki Julian Sands'in cuma günü Baldy Dağı'ndaki bir patikada kaybolduğu açıkladı.Arama ve kurtarma ekipleri, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 65 kilometre kuzeydoğusundaki San Gabriel Dağları bölgesinde arama yaptılar, ancak yol koşulları ve çığ riskleri nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldılar.Arama ve kurtarma ekipleri, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 65 kilometre kuzeydoğusundaki San Gabriel Dağları bölgesinde arama yaptılar, ancak yol koşulları ve çığ riskleri nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldılar.Yetkililer, hava izin verdiği ölçüde helikopterler ve insansız hava araçlarıyla Sands'i aradıklarını ve güvenli olduğunda kara aramalarına devam edeceklerini söyledi.Tehlikeli dağ koşulları yaratan bir dizi fırtınanın sonuncusu, cuma günü Güney Kaliforniya'yı vurdu ve hafta sonu boyunca sürdü.Yakın zamanda bölgede iki yürüyüşçü öldü.

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