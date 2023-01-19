https://sputniknews.com.tr/20230119/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-lavrovun-rus-sorunu-ile-ilgili-sozleri-yersiz-1065944658.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lavrov’un ‘Rus sorunu’ ile ilgili sözleri yersiz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lavrov’un ‘Rus sorunu’ ile ilgili sözleri yersiz

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Adolf Hitler’in Avrupa’daki Yahudileri ortadan kaldırmaya çalıştığı gibi Batı’nın da Rusları yok etme... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T22:18+0300

2023-01-19T22:18+0300

2023-01-19T22:18+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

avrupa birliği

rusya

josep borrell

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada “Nazi Almanyası’nın suçları ve Ukrayna’ya, topraklarını ve halkını haksız işgale karşı korumak amacıyla yapılan uluslararası yardım arasında hiçbir paralellik olamaz” ifadelerine yer verdi.Borrell, Lavrov’un Batı’ya yönelik suçlamalarının 'tamamen yersiz' olduğunu kaydetti.Daha önce Lavrov, Rus sorununu çözmeyi amaçlamakla suçladığı Batı’nın Rusya karşıtı politikası ve Hitler’in ‘Yahudi sorununu’ çözme çabaları arasında paralellik kurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html

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sergey lavrov, avrupa birliği, rusya, josep borrell