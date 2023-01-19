https://sputniknews.com.tr/20230119/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-lavrovun-rus-sorunu-ile-ilgili-sozleri-yersiz-1065944658.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lavrov’un ‘Rus sorunu’ ile ilgili sözleri yersiz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lavrov’un ‘Rus sorunu’ ile ilgili sözleri yersiz
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Adolf Hitler’in Avrupa’daki Yahudileri ortadan kaldırmaya çalıştığı gibi Batı’nın da Rusları yok etme... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T22:18+0300
2023-01-19T22:18+0300
2023-01-19T22:18+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
avrupa birliği
rusya
josep borrell
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada “Nazi Almanyası’nın suçları ve Ukrayna’ya, topraklarını ve halkını haksız işgale karşı korumak amacıyla yapılan uluslararası yardım arasında hiçbir paralellik olamaz” ifadelerine yer verdi.Borrell, Lavrov’un Batı’ya yönelik suçlamalarının 'tamamen yersiz' olduğunu kaydetti.Daha önce Lavrov, Rus sorununu çözmeyi amaçlamakla suçladığı Batı’nın Rusya karşıtı politikası ve Hitler’in ‘Yahudi sorununu’ çözme çabaları arasında paralellik kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230119/lavrov-natonun-genislemesi-cevapsiz-kalmayacak-1065932387.html
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sergey lavrov, avrupa birliği, rusya, josep borrell
sergey lavrov, avrupa birliği, rusya, josep borrell
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lavrov’un ‘Rus sorunu’ ile ilgili sözleri yersiz
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Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Adolf Hitler’in Avrupa’daki Yahudileri ortadan kaldırmaya çalıştığı gibi Batı’nın da Rusları yok etme istemekle suçlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u eleştirdi.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada “Nazi Almanyası’nın suçları ve Ukrayna’ya, topraklarını ve halkını haksız işgale karşı korumak amacıyla yapılan uluslararası yardım arasında hiçbir paralellik olamaz” ifadelerine yer verdi.
Borrell, Lavrov’un Batı’ya yönelik suçlamalarının 'tamamen yersiz' olduğunu kaydetti.
Daha önce Lavrov, Rus sorununu çözmeyi amaçlamakla suçladığı Batı’nın Rusya karşıtı politikası ve Hitler’in ‘Yahudi sorununu’ çözme çabaları arasında paralellik kurmuştu.