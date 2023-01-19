https://sputniknews.com.tr/20230119/-aksenerden-liderler-turu-1065914490.html
Akşener'den liderler turu
Akşener'den liderler turu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunu parti genel merkezinde ziyaret etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T12:04+0300
2023-01-19T12:04+0300
2023-01-19T12:04+0300
politika
meral akşener
iyi parti
ziyaret
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Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi, Akşener liderler turuna çıktı. İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı, yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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meral akşener, iyi parti, ziyaret
meral akşener, iyi parti, ziyaret
Akşener'den liderler turu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi, Akşener liderler turuna çıktı.
İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı, yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.