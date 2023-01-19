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Akşener'den liderler turu
Akşener'den liderler turu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunu parti genel merkezinde ziyaret etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T12:04+0300
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politika
meral akşener
iyi parti
ziyaret
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Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi, Akşener liderler turuna çıktı. İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı, yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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meral akşener, iyi parti, ziyaret
meral akşener, iyi parti, ziyaret

Akşener'den liderler turu

12:04 19.01.2023
© Twitter/Meral Akşener Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Twitter/Meral Akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi, Akşener liderler turuna çıktı.
İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı, yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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