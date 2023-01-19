https://sputniknews.com.tr/20230119/-aksenerden-liderler-turu-1065914490.html

Akşener'den liderler turu

Akşener'den liderler turu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunu parti genel merkezinde ziyaret etti. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T12:04+0300

2023-01-19T12:04+0300

2023-01-19T12:04+0300

politika

meral akşener

iyi parti

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065518246_55:0:1833:1000_1920x0_80_0_0_41cf2f9cbb97cce86ca4bf12abda84ec.jpg

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 26 Ocak'taki altılı masa görüşmesi öncesi, Akşener liderler turuna çıktı. İlk olarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Akşener'in bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı, yarın da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak günü ise DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, ziyaret