Yunanistan'dan Türkiye'ye: 'En kötüsü de dahil her senaryoya hazırız'

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, AMNA ajansına verdiği röportajda Türkiye ile Ege'de yaşanan gerilime ve ülkesinin savunma yatırımlarına değindi.Hardalias, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümetinin görev süresinin ilk günlerinden itibaren verdiği talimatın net olduğunu ve bunun 'modern Yunan devleti tarihindeki en güçlü orduyu kurmak' olduğunu belirtti.Bakan Yardımcısı, "Kaynakların doğru yönetimi ve ilgili tüm bakanlıklar ve kurumlar tarafından yürütülen sıkı çalışma sayesinde, genel mali planımızdan sapmadan kayda değer ilerlemeler sağlıyoruz" dedi.Son üç yılda hükümetin savunmaya 15 milyar euro'dan fazla yatırım yaptığını anımsatan Hardalias, "Buna sadece üç Belharra fırkateyni ve 24 Rafale uçağı gibi yeni birinci sınıf silah sistemlerinin satın alınması için değil, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin kuvvet çarpanı olan askeri personel de dahil. Silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonu açısından kritik yıllardan biri olacak olan 2023 yılında da aynen devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Savunma harcamaları 20 milyar euro'yu aşacak'Hardalias, durumun 2020-2023 döneminde savunma diplomasisi açısından iyi gittiğini kaydederek, "Bu dönemde savunma harcamaları 20 milyar euro'yu aşacak. Bu, ülkenin barışını, istikrarını ve refahını pekiştirmeyi amaçlayan bir yatırım" yorumunu yaptı.Türkiye'nin tavrının 'son derece problemli olmayı sürdürdüğünü' savunan Hardalias, "Sahadaki tehlikeli uygulamalarla birlikte benzeri görülmemiş bir revizyonizm ve meydan okuma gözlemliyoruz. Bizim açımızdan, bu tavrın özellikle söylem düzeyinde tırmandırılmasının, Türk hükümetinin seçimlere dair iç siyasi çıkarlarıyla ilgili olup olmadığı konusunda kaygımız yok" diye konuştu.'Her türlüsüne hazırız'Bakan Yardımcısı, "Ege'nin karşı yakasındaki her yeni Yunan karşıtı küstahlığın ardında neyin saklı olduğunu da düşünmüyoruz. Bundan ziyade planlamamızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyor ve yaşanabilecek en kötü senaryo da dahil olmak üzere her türlüsüne her daim hazırız" değerlendirmesini yaptı.

