https://sputniknews.com.tr/20230118/yunanistan-irkci-partilerin-meclise-girmemesi-icin-yasa-cikaracak-1065895321.html

Yunanistan ırkçı partilerin meclise girmemesi için yasa çıkaracak

Yunanistan ırkçı partilerin meclise girmemesi için yasa çıkaracak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Altın Şafak gibi ırkçı partilerin meclise girmemesi için yasa hazırlığında bulunduklarını açıkladı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T21:57+0300

2023-01-18T21:57+0300

2023-01-18T21:57+0300

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yasa

avrupa

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Yunanistan'da ırkçı partilerin mecliste olmaması için yasa hazırlığı başlatılıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, terör örgütü boyutlarına ulaşan ırkçı oluşumların siyasi olarak temsil hakkının bulunmaması için yasal düzenleme hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı. Irkçı siyasi oluşum Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da 6 Mayıs 2012'de yapılan ulusal seçimlerde, yüzde 7 oy oranı tutturarak 300 sandalyeli parlamentoda 21 sandalye kazanmıştı. Altın Şafak Partisi'nin, 17 Haziran 2012'de tekrarlanan seçimlerde küçük bir oy kaybıyla beraber milletvekili sayısı 18'e gerilemişti.Mahkeme 'suç örgütü' demiştiAtina Temyiz Mahkemesi 7 Ekim 2020’de, Altın Şafak Partisi'nin Yunanistan'da suç örgütü olduğuna hükmetmişti. Yaklaşık 5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, parti lideri Nikolaos Michaloliakos ile 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Ioannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Pappas'ın 'suç örgütü yönettiğine', diğer 18 sanığın ise 'suç örgütüne üye olduğuna' karar vermişti. Günümüzde parlamentoda üyesi bulunmayan Altın Şafak Partisi, zaman zaman gerçekleştirdiği eylemler ve toplu gösterilerle kendini göstermeye devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230118/yunanistanda-dinleme-skandali-kapsaminda-supheliye-ait-bir-ev-arandi-1065892931.html

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