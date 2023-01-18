https://sputniknews.com.tr/20230118/welt-bulgaristan-rusya-harekata-basladiktan-sonra-ukraynaya-gizlice-muhimmat-gonderdi-1065885845.html
Welt: Bulgaristan, Rusya harekata başladıktan sonra Ukrayna'ya gizlice mühimmat gönderdi
Welt: Bulgaristan, Rusya harekata başladıktan sonra Ukrayna'ya gizlice mühimmat gönderdi
Bulgaristan'ın 2022 yılının ilkbaharında Ukrayna'ya gizli mühimmat gönderdiği ve Rus harekatının başlangıç aşamasında Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yaklaşık... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T17:37+0300
2023-01-18T17:37+0300
2023-01-18T17:37+0300
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Alman Welt gazetesinin eski Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'a ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya teyit ettirdiği haberine göre Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlaması sonrası Bulgaristan, Kiev'e önemli miktarda mühimmat sevk etti.Kuleba, "Bulgaristan'ın depolarında ihtiyaç duyduğumuz mühimmatlardan büyük miktarda bulunduğunu biliyorduk, bu nedenle Devlet Başkanı Zelenskiy, gerekli malzemeleri diplomatik beceri yardımıyla almam için beni gönderdi" dedi.Haberde, Bulgaristan'ın aracı firmalara mühimmat satın alma izni verdiği ve söz konusu firmaların mühimmatları Ukrayna'ya aktardığı kaydedildi.Bulgaristan'ın diğer NATO ülkelerindeki şirketlerle sözleşmeler imzaladığını ve sevkiyatların Polonya'nın Rzeszow kentindeki havalimanı üzerinden yapıldığını anlatan Kuleba, Romanya ve Macaristan üzerinden karayoluyla da sevkiyat yapıldığını bildirdi.Öte yandan Ağustos 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Kiril Petkov, harekatın başında Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu mühimmatın yaklaşık üçte birinin Bulgaristan'dan gittiğini doğruladı.Welt, Bulgaristan'dan Ukrayna'ya yapılan sevkiyatların ABD ve İngiltere tarafından finanse edildiğini de belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html
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rusya, ukrayna, bulgaristan, mühimmat
rusya, ukrayna, bulgaristan, mühimmat
Welt: Bulgaristan, Rusya harekata başladıktan sonra Ukrayna'ya gizlice mühimmat gönderdi
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Bulgaristan'ın 2022 yılının ilkbaharında Ukrayna'ya gizli mühimmat gönderdiği ve Rus harekatının başlangıç aşamasında Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yaklaşık üçte birini karşıladığı belirtildi.
Alman Welt gazetesinin eski Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'a ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya teyit ettirdiği haberine göre Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlaması sonrası Bulgaristan, Kiev'e önemli miktarda mühimmat sevk etti.
Kuleba, "Bulgaristan'ın depolarında ihtiyaç duyduğumuz mühimmatlardan büyük miktarda bulunduğunu biliyorduk, bu nedenle Devlet Başkanı Zelenskiy, gerekli malzemeleri diplomatik beceri yardımıyla almam için beni gönderdi" dedi.
Haberde, Bulgaristan'ın aracı firmalara mühimmat satın alma izni verdiği ve söz konusu firmaların mühimmatları Ukrayna'ya aktardığı kaydedildi.
Bulgaristan'ın diğer NATO ülkelerindeki şirketlerle sözleşmeler imzaladığını ve sevkiyatların Polonya'nın Rzeszow kentindeki havalimanı üzerinden yapıldığını anlatan Kuleba, Romanya ve Macaristan üzerinden karayoluyla da sevkiyat yapıldığını bildirdi.
Öte yandan Ağustos 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Kiril Petkov, harekatın başında Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu mühimmatın yaklaşık üçte birinin Bulgaristan'dan gittiğini doğruladı.
Welt, Bulgaristan'dan Ukrayna'ya yapılan sevkiyatların ABD ve İngiltere tarafından finanse edildiğini de belirtti.