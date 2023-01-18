https://sputniknews.com.tr/20230118/welt-bulgaristan-rusya-harekata-basladiktan-sonra-ukraynaya-gizlice-muhimmat-gonderdi-1065885845.html

Welt: Bulgaristan, Rusya harekata başladıktan sonra Ukrayna'ya gizlice mühimmat gönderdi

Welt: Bulgaristan, Rusya harekata başladıktan sonra Ukrayna'ya gizlice mühimmat gönderdi

Bulgaristan'ın 2022 yılının ilkbaharında Ukrayna'ya gizli mühimmat gönderdiği ve Rus harekatının başlangıç aşamasında Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yaklaşık... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T17:37+0300

2023-01-18T17:37+0300

2023-01-18T17:37+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

bulgaristan

mühimmat

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Alman Welt gazetesinin eski Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'a ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya teyit ettirdiği haberine göre Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlaması sonrası Bulgaristan, Kiev'e önemli miktarda mühimmat sevk etti.Kuleba, "Bulgaristan'ın depolarında ihtiyaç duyduğumuz mühimmatlardan büyük miktarda bulunduğunu biliyorduk, bu nedenle Devlet Başkanı Zelenskiy, gerekli malzemeleri diplomatik beceri yardımıyla almam için beni gönderdi" dedi.Haberde, Bulgaristan'ın aracı firmalara mühimmat satın alma izni verdiği ve söz konusu firmaların mühimmatları Ukrayna'ya aktardığı kaydedildi.Bulgaristan'ın diğer NATO ülkelerindeki şirketlerle sözleşmeler imzaladığını ve sevkiyatların Polonya'nın Rzeszow kentindeki havalimanı üzerinden yapıldığını anlatan Kuleba, Romanya ve Macaristan üzerinden karayoluyla da sevkiyat yapıldığını bildirdi.Öte yandan Ağustos 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Kiril Petkov, harekatın başında Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu mühimmatın yaklaşık üçte birinin Bulgaristan'dan gittiğini doğruladı.Welt, Bulgaristan'dan Ukrayna'ya yapılan sevkiyatların ABD ve İngiltere tarafından finanse edildiğini de belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html

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