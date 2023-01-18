https://sputniknews.com.tr/20230118/vucic-batiyi-sadece-rusya-karsiti-yaptirimlara-destek-ilgilendiriyor-1065892625.html
Vucic: Batı’yı sadece Rusya karşıtı yaptırımlara destek ilgilendiriyor
Vucic: Batı’yı sadece Rusya karşıtı yaptırımlara destek ilgilendiriyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Batı’yı, Rusya’ya yönelik yaptırımlara destek ve Kosova’nın bağımsızlığı dışında başka pozisyonun ilgilendirmediğini... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T20:32+0300
2023-01-18T20:32+0300
2023-01-18T20:32+0300
dünya
kosova
sırbistan
aleksandr vucic
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063710704_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1e4dd892b448ac824f29d255fb37abfb.jpg
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Birliği’nin (AB) Belgrad ve Priştine ile diyalogdan sorumlu özel temsilcisi Miroslav Lajcak ve birkaç Batı ve bölgesel politikacı ile görüştü.Görüşmelerin ardından Sırp gazetecilere konuşan Vucic, “Bütün bunlardan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Özellikle Lajcak ile siyasi anlamda yaptığım konuşmaları ve burada duyduğum her şeyi düşünürsek bizi zor zamanlar bekliyor” ifadelerini kullandı.Sırp lider, “Sadece kimse başka bir görüş olduğunu duymak veya görmek istemiyor. Onları ilgilendiren tek şey yaptırımlar ve bağımsız bir Kosova, onlara muhalefete yer yok, onlara karşı olan herkes onların düşmanı. Dolayısıyla önümüzde ekonomik ve siyasi anlamda belirleyici ve yakın tarihimizin en zor yıllarından biri var” dedi.ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve AB’den 5 kişilik bir heyetin 20 Ocak’ta Belgrad’a geleceğini anımsatan Vucic, gelecek hafta yapacağı halka seslenişte, Batı’nın Kosova konusunda Sırbistan’dan ne istediğini anlatacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230116/sirp-lider-vucic-orduya-5-bin-kisi-alinacak-1065808806.html
kosova
sırbistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063710704_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_4f3259d9a218ad426f706a94432b95b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kosova, sırbistan, aleksandr vucic, rusya
kosova, sırbistan, aleksandr vucic, rusya
Vucic: Batı’yı sadece Rusya karşıtı yaptırımlara destek ilgilendiriyor
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Batı’yı, Rusya’ya yönelik yaptırımlara destek ve Kosova’nın bağımsızlığı dışında başka pozisyonun ilgilendirmediğini söyledi.
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Avrupa Birliği’nin (AB) Belgrad ve Priştine ile diyalogdan sorumlu özel temsilcisi Miroslav Lajcak ve birkaç Batı ve bölgesel politikacı ile görüştü.
Görüşmelerin ardından Sırp gazetecilere konuşan Vucic, “Bütün bunlardan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Özellikle Lajcak ile siyasi anlamda yaptığım konuşmaları ve burada duyduğum her şeyi düşünürsek bizi zor zamanlar bekliyor” ifadelerini kullandı.
Sırp lider, “Sadece kimse başka bir görüş olduğunu duymak veya görmek istemiyor. Onları ilgilendiren tek şey yaptırımlar ve bağımsız bir Kosova, onlara muhalefete yer yok, onlara karşı olan herkes onların düşmanı. Dolayısıyla önümüzde ekonomik ve siyasi anlamda belirleyici ve yakın tarihimizin en zor yıllarından biri var” dedi.
ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve AB’den 5 kişilik bir heyetin 20 Ocak’ta Belgrad’a geleceğini anımsatan Vucic, gelecek hafta yapacağı halka seslenişte, Batı’nın Kosova konusunda Sırbistan’dan ne istediğini anlatacağını kaydetti.