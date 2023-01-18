https://sputniknews.com.tr/20230118/vanda-57-buyuklugunde-deprem-1065872936.html
Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında saat 13.08'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da hissedilen depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T13:26+0300
2023-01-18T13:26+0300
2023-01-18T13:35+0300
türkiye
deprem
van
iran
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AFAD verilerine göre merkez üssü İran'In Khoy kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.08'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230117/marmara-denizinde-31-buyuklugunde-deprem-1065854284.html
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deprem, van, iran
Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
13:26 18.01.2023 (güncellendi: 13:35 18.01.2023) Abone ol
Türkiye-İran sınırında saat 13.08'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da hissedilen depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı.
AFAD verilerine göre merkez üssü İran'In Khoy kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.08'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.