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Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem
Türkiye-İran sınırında saat 13.08'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da hissedilen depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD verilerine göre merkez üssü İran'In Khoy kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.08'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230117/marmara-denizinde-31-buyuklugunde-deprem-1065854284.html
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deprem, van, iran
deprem, van, iran

Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem

13:26 18.01.2023 (güncellendi: 13:35 18.01.2023)
© AAdeprem izleme
deprem izleme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Türkiye-İran sınırında saat 13.08'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da hissedilen depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı.
AFAD verilerine göre merkez üssü İran'In Khoy kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.08'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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