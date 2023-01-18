https://sputniknews.com.tr/20230118/vanda-57-buyuklugunde-deprem-1065872936.html

Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye-İran sınırında 5.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye-İran sınırında saat 13.08'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da hissedilen depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

van

iran

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AFAD verilerine göre merkez üssü İran'In Khoy kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.08'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230117/marmara-denizinde-31-buyuklugunde-deprem-1065854284.html

türkiye

van

iran

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