https://sputniknews.com.tr/20230118/thy-calisanlarinin-maasini-yuzde-20-artirdi-1065882213.html

THY, çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı

THY, çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının yüzde 16.4 olan maaş artışlarının, yüzde 20'ye yükseltildiği belirtildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:23+0300

2023-01-18T16:23+0300

2023-01-18T16:23+0300

türkiye

thy

maaş

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket ile Hava-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne göre yüzde 16,4 oranında yapılacak ücret artışı yüzde 20'ye yükseltildi.Ek protokole göre, memur, uzman ve mühendis iş gruplarındaki unvanların çeşitlendirilmesine, memur, uzman ve mühendis şefler için farklılaşan şeflik tazminatlarının eşitlenmesine ve artırılmasına, refakatçi ve saatlik mazeret izinlerinin tanımlanmasına, iş, uçuş tazminatları kademelerinin yeniden düzenlenmesine ve tüm kademeler arası geçiş sürelerinin 2 yıl olarak güncellenmesine karar verildi.Ek protokolle ayrıca, sosyal yardım kalemlerinde enflasyon artışına ek olarak iyileştirmeler gerçekleştirilmesi, hamile idari izinli uçuş çalışanlarının ücretlerinde personel lehine düzenleme yapılması kararlaştırıldı.2022'nin ilk 6 ayındaki zam, yüzde 47 olmuştuAçıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ek protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:"Rekorlar ve başarılarla geride bıraktığımız bir yılın ardından 90. yılımıza büyük heyecanlar ve hedeflerle başladık. Uçuş sayılarımız hem hedeflerimizin haklılığını gösteriyor hem de Türk Hava Yolları ailesi olarak hepimizin azmini ve gayretini artırıyor. Tüm bu başarılara ise 90 yıllık tarihimizdeki her başarıda olduğu gibi siz değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte imza attık.Birlikteliğimizin önemini her fırsatta vurguluyor, sizlerin koşullarını her fırsatta iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu amaca yönelik olarak ve İnsan Kaynakları Başkanlığımıza gelen geri bildirimler doğrultusunda Hava-İş Sendikası ile uzun süredir yürütmekte olduğumuz görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını bildirmekten ve imzaladığımız ek protokolleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."THY, 2022'nin ilk 6 ayı için de çalışan ücretlerine yüzde 47.34 oranında zam yapmıştı.

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