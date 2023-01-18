https://sputniknews.com.tr/20230118/tarim-bakanligi-rusyadan-gelecek-tahili-isleyip-yoksul-ulkelere-bedelsiz-gondermek-icin-haziriz-1065878515.html
Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız
Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız
Tahıl koridoru kapsamında Rusya’nın başta Afrika olmak üzere yoksul ülkelere göndereceği tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Tarım... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:59+0300
2023-01-18T14:59+0300
2023-01-18T14:59+0300
görüş
türkiye
rusya
tahıl
buğday
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
yoksul
ülke
afrika
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Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verilmişti.Türkiye Rusya’dan gelecek tahıl ürünlerini işleyerek yoksul ülkelere göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Sputnik’e konuşan Tarım Bakanlığı kaynakları “Rusya’nın bu yıl 153 milyon ton tahıl üretimi oldu. Önceki yıllardan da tahıl stokları bulunuyor. Bu tahılın yoksul ülkelere ulaştırılması için biz hazırlıklarımızı yaptık. Rusya’nın tahılı göndermesini bekliyoruz. Biz hangi fabrikalarımızda hangi hazırlıkları yapacağımızı belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan son telefon görüşmesinde de bu konu ele alındı” ifadelerini kullandılar.Atıl kapasite kullanılacakDaha öne hazırlıklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayinde, makarna, irmik ve bulgur sanayinde. Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi çalıştıracağız. Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra biz en az gelişmiş ülkelere bunları göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek” değerlendirmesini yapmıştı.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Osman Nuri Cerit
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türkiye, rusya, tahıl, buğday, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, yoksul, ülke, afrika, tahıl sevkiyatı
türkiye, rusya, tahıl, buğday, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, yoksul, ülke, afrika, tahıl sevkiyatı
Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız
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Özel
Tahıl koridoru kapsamında Rusya’nın başta Afrika olmak üzere yoksul ülkelere göndereceği tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Tarım Bakanlığı kaynakları “Bizim hazırlığımız tamam, Rusya’dan gelecek tahılı bekliyoruz” dedi.
Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verilmişti.
Türkiye Rusya’dan gelecek tahıl ürünlerini işleyerek yoksul ülkelere göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Sputnik’e konuşan Tarım Bakanlığı kaynakları “Rusya’nın bu yıl 153 milyon ton tahıl üretimi oldu. Önceki yıllardan da tahıl stokları bulunuyor. Bu tahılın yoksul ülkelere ulaştırılması için biz hazırlıklarımızı yaptık. Rusya’nın tahılı göndermesini bekliyoruz. Biz hangi fabrikalarımızda hangi hazırlıkları yapacağımızı belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan son telefon görüşmesinde de bu konu ele alındı” ifadelerini kullandılar.
Atıl kapasite kullanılacak
Daha öne hazırlıklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayinde, makarna, irmik ve bulgur sanayinde. Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi çalıştıracağız. Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra biz en az gelişmiş ülkelere bunları göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek” değerlendirmesini yapmıştı.