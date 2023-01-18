Türkiye
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20230118/tarim-bakanligi-rusyadan-gelecek-tahili-isleyip-yoksul-ulkelere-bedelsiz-gondermek-icin-haziriz-1065878515.html
Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız
Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız
Tahıl koridoru kapsamında Rusya’nın başta Afrika olmak üzere yoksul ülkelere göndereceği tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Tarım... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:59+0300
2023-01-18T14:59+0300
görüş
türkiye
rusya
tahıl
buğday
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
yoksul
ülke
afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1b/1059175926_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_5f48b561b363aa53a9487249e1cc3c52.jpg
Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verilmişti.Türkiye Rusya’dan gelecek tahıl ürünlerini işleyerek yoksul ülkelere göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Sputnik’e konuşan Tarım Bakanlığı kaynakları “Rusya’nın bu yıl 153 milyon ton tahıl üretimi oldu. Önceki yıllardan da tahıl stokları bulunuyor. Bu tahılın yoksul ülkelere ulaştırılması için biz hazırlıklarımızı yaptık. Rusya’nın tahılı göndermesini bekliyoruz. Biz hangi fabrikalarımızda hangi hazırlıkları yapacağımızı belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan son telefon görüşmesinde de bu konu ele alındı” ifadelerini kullandılar.Atıl kapasite kullanılacakDaha öne hazırlıklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayinde, makarna, irmik ve bulgur sanayinde. Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi çalıştıracağız. Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra biz en az gelişmiş ülkelere bunları göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek” değerlendirmesini yapmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1b/1059175926_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_72a94185bc45e72eee9df0e0015edf95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, tahıl, buğday, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, yoksul, ülke, afrika, tahıl sevkiyatı
türkiye, rusya, tahıl, buğday, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, yoksul, ülke, afrika, tahıl sevkiyatı

Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız

14:59 18.01.2023
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Tahıl koridoru kapsamında Rusya’nın başta Afrika olmak üzere yoksul ülkelere göndereceği tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Tarım Bakanlığı kaynakları “Bizim hazırlığımız tamam, Rusya’dan gelecek tahılı bekliyoruz” dedi.
Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verilmişti.
Türkiye Rusya’dan gelecek tahıl ürünlerini işleyerek yoksul ülkelere göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Sputnik’e konuşan Tarım Bakanlığı kaynakları “Rusya’nın bu yıl 153 milyon ton tahıl üretimi oldu. Önceki yıllardan da tahıl stokları bulunuyor. Bu tahılın yoksul ülkelere ulaştırılması için biz hazırlıklarımızı yaptık. Rusya’nın tahılı göndermesini bekliyoruz. Biz hangi fabrikalarımızda hangi hazırlıkları yapacağımızı belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan son telefon görüşmesinde de bu konu ele alındı” ifadelerini kullandılar.

Atıl kapasite kullanılacak

Daha öne hazırlıklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayinde, makarna, irmik ve bulgur sanayinde. Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi çalıştıracağız. Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra biz en az gelişmiş ülkelere bunları göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek” değerlendirmesini yapmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала