https://sputniknews.com.tr/20230118/tarim-bakanligi-rusyadan-gelecek-tahili-isleyip-yoksul-ulkelere-bedelsiz-gondermek-icin-haziriz-1065878515.html

Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız

Tarım Bakanlığı: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndermek için hazırız

Tahıl koridoru kapsamında Rusya’nın başta Afrika olmak üzere yoksul ülkelere göndereceği tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Tarım... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T14:59+0300

2023-01-18T14:59+0300

2023-01-18T14:59+0300

görüş

türkiye

rusya

tahıl

buğday

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

yoksul

ülke

afrika

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Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verilmişti.Türkiye Rusya’dan gelecek tahıl ürünlerini işleyerek yoksul ülkelere göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Sputnik’e konuşan Tarım Bakanlığı kaynakları “Rusya’nın bu yıl 153 milyon ton tahıl üretimi oldu. Önceki yıllardan da tahıl stokları bulunuyor. Bu tahılın yoksul ülkelere ulaştırılması için biz hazırlıklarımızı yaptık. Rusya’nın tahılı göndermesini bekliyoruz. Biz hangi fabrikalarımızda hangi hazırlıkları yapacağımızı belirledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan son telefon görüşmesinde de bu konu ele alındı” ifadelerini kullandılar.Atıl kapasite kullanılacakDaha öne hazırlıklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci “Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayinde, makarna, irmik ve bulgur sanayinde. Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi çalıştıracağız. Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra biz en az gelişmiş ülkelere bunları göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek” değerlendirmesini yapmıştı.

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