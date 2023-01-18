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https://sputniknews.com.tr/20230118/tanju-ozcan-2-3-gune-kadar-6li-masaya-bir-dilekce-yazip-ben-aday-olmak-istiyorum-diyebilirim-1065900897.html
Tanju Özcan: 2-3 güne kadar 6’lı masaya bir dilekçe yazıp ‘Ben aday olmak istiyorum’ diyebilirim
Tanju Özcan: 2-3 güne kadar 6’lı masaya bir dilekçe yazıp ‘Ben aday olmak istiyorum’ diyebilirim
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masaya gönderme yaparak "Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6’lı masaya bir dilekçe yazıp ‘Ben aday olmak istiyorum’... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T23:56+0300
2023-01-19T00:29+0300
politika
tanju özcan
altılı masa
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevapladı.Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamamasıyla ilgili kendisine güvenen bir insan olduğunu, girdiği son 5 seçimin hepsini kazandığını ifade eden Özcan şunları söyledi:İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre "6'lı masanın cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusuna Özcan, "Bilmiyorum. Ama, 'sen seçim tarihini açıkla bir hafta içerisinde adayımızı açıklarız' demişlerdi. Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim mesela. Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma geldi, yarın yazayım ben, seçim tarihi de belli oldu" diye cevap verdi. "6’lı masaya mı başvuracaksınız?" soruna da Özcan, "'Biz belirleyeceğiz' diyorlar ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı" dedi. Çetinkaya'nın "Belki başka bir aday da çıkmaz" demesi üzerine Özcan, "Ekrem Bey müracaat edecek mi, etmeyecek mi ona da bir sorayım" ifadesini kullandı.
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tanju özcan, altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, mansur yavaş
tanju özcan, altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, mansur yavaş

Tanju Özcan: 2-3 güne kadar 6’lı masaya bir dilekçe yazıp ‘Ben aday olmak istiyorum’ diyebilirim

23:56 18.01.2023 (güncellendi: 00:29 19.01.2023)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masaya gönderme yaparak "Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6’lı masaya bir dilekçe yazıp ‘Ben aday olmak istiyorum’ diyebilirim mesela" açıklamasında bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevapladı.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamamasıyla ilgili kendisine güvenen bir insan olduğunu, girdiği son 5 seçimin hepsini kazandığını ifade eden Özcan şunları söyledi:

"Bazen 'başarı öyküsü' diyor ya Genel Başkanımız, başarı öyküsüyse bu bende var. Devlet tecrübesi ise 8 yıl milletvekilliği yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken, Türkiye’nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girmiş insanlardan biriydim, yüksek lisansımı yapmışım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim, siyasi deneyimim onlardan az değil, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim, yani ben niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam, alıp buraya getirdiysem Türkiye’yi niye yönetemeyeyim?

Bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında. Mansur Bey çok severim, çok bilgili bir adam, çok iyi yönetir ama soruyorum Mansur Bey'in bana göre fazlalığı nedir? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu, o Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben 8 yıl milletvekilliği yapmışım. Ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Bizim 10 sene önce bulunduğumuz görevlerdeydi. Ben milletvekiliyken Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Ama çok başarılı bir insan."

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre "6'lı masanın cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusuna Özcan, "Bilmiyorum. Ama, 'sen seçim tarihini açıkla bir hafta içerisinde adayımızı açıklarız' demişlerdi. Açıklamazlarsa 2-3 güne kadar 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim mesela. Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum? Aklıma geldi, yarın yazayım ben, seçim tarihi de belli oldu" diye cevap verdi.
"6’lı masaya mı başvuracaksınız?" soruna da Özcan, "'Biz belirleyeceğiz' diyorlar ne yapayım? Bir deneyeyim şansımı" dedi. Çetinkaya'nın "Belki başka bir aday da çıkmaz" demesi üzerine Özcan, "Ekrem Bey müracaat edecek mi, etmeyecek mi ona da bir sorayım" ifadesini kullandı.
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