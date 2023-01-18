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https://sputniknews.com.tr/20230118/suudi-arabistan-dolara-alternatif-ariyor-ticarette-diger-para-birimleriyle-de-calisacak-1065872353.html
Suudi Arabistan dolara alternatif arıyor: Ticarette diğer para birimleriyle de çalışacak
Suudi Arabistan dolara alternatif arıyor: Ticarette diğer para birimleriyle de çalışacak
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan, ABD doları dışındaki diğer para birimleriyle de ticaret yapabilmek amacıyla görüşmelere açık olduklarını... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T13:21+0300
2023-01-18T13:28+0300
ekonomi
mısır
türkiye-mısır ilişkileri
türkiye
pakistan
suudi arabistan
abd doları
yardım
çin
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Bloomberg TV'ye konuşan Bakan el Cedan, "ABD doları, euro veya Suudi Arabistan riyali olsun, ticaret anlaşmalarımızı hangi para birimiyle yapacağımızı tartışmamız bir sorun teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.Davos'ta yapılan röportajda Suudi Bakan, "Dünya çapında ticareti geliştirmeye yardımcı olacak herhangi bir görüşmeyi dışladığımızı düşünmüyorum" dedi.Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda olan Suudi Arabistan onyıllardır ABD doları karşısında kur sabitlemesi uyguladıktan sonra, şimdi Çin de dahil olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmenin yollarını arıyor. Suudi Arabistan, 1970'lerde kurulan ve ham ihracatın ABD'li para birimi cinsinden fiyatlandırılmasına dayanan petro-dolar sisteminin temel yapı taşları arasında görülüyor..Geçtiğimiz yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Riyad'a yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke, enerji politikası ve keşfi konusunda işbirliğini geliştirmekte anlaşmıştı. Şi ziyaret sırasında Çin'in Ortadoğu'dan daha fazla petrol satın alma konusunda çaba sarf edeceğini ancak bu ticareti yuan para birimi üzerinden yapmak istediklerini vurgulamıştı.Suudi Bakan, "Çin ile oldukça stratejik bir ilişkiye sahibiz ve bu ilişkinin benzerlerini ABD'nin de dahil olduğu diğer ülkelerle de sürdürüyoruz. Avrupa ve bizimle birlikte çalışmak isteyen ve çalışabilecek diğer ülkelerle de bu ilişkiyi oluşturmak istiyoruz" diye devam etti.'Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi 'savunmasız' gördüğümüz ülkelere cömertliğimizin parçası olarak destek sağlıyoruz'Suudi Arabistan'ın Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi 'savunmasız' olarak gördüğü ülkelere yönelik 'cömertliğin' bir parçası olarak destek sağlamak amacıyla çok taraflı kurumlarla birlikte çalıştıklarını kaydeden el Cedan, şu ifadeleri kullandı:El Cedan, Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 10 milyar dolar yatırmayı planladığını belirtti. Suudi Arabistan 2022 sonlarında Pakistan'ın döviz rezervlerini artırmak için 3 milyar dolarlık mevduatın vadesini uzatan Suudi Arabistan şimdi bu miktarı artırma olasılığını araştırıyor:Suudi Aranistan'ın Pakistan'a yardım konusunda 'daha yaratıcı' nasıl olunabileceği konusunda Dünya Bankası ve diğer ilgili kuruluşlarla görüştüğünü belirten bakan, bunun yanı sıra ülkesinin Mısır'a 'çok fazla destek sağladığını' vurgulayarak, "Doğrudan hibe ve mevduat yoluyla değil, aynı zamanda yatırımlar yoluyla da sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221208/cin-devlet-baskani-si-cin-ile-suudi-arabistan-arasinda-stratejik-bir-guven-kuruluyor-1064323047.html
https://sputniknews.com.tr/20221208/suudi-arabistan-maliye-bakani-turkiye-merkez-bankasina-5-milyar-dolar-aktarma-karari-aldik-1064325555.html
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mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye, pakistan, suudi arabistan, abd doları, yardım, çin
mısır, türkiye-mısır ilişkileri, türkiye, pakistan, suudi arabistan, abd doları, yardım, çin

Suudi Arabistan dolara alternatif arıyor: Ticarette diğer para birimleriyle de çalışacak

13:21 18.01.2023 (güncellendi: 13:28 18.01.2023)
© REUTERS / Dado RuvicHisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar
Hisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan, ABD doları dışındaki diğer para birimleriyle de ticaret yapabilmek amacıyla görüşmelere açık olduklarını açıkladı.
Bloomberg TV'ye konuşan Bakan el Cedan, "ABD doları, euro veya Suudi Arabistan riyali olsun, ticaret anlaşmalarımızı hangi para birimiyle yapacağımızı tartışmamız bir sorun teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.
Davos'ta yapılan röportajda Suudi Bakan, "Dünya çapında ticareti geliştirmeye yardımcı olacak herhangi bir görüşmeyi dışladığımızı düşünmüyorum" dedi.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda olan Suudi Arabistan onyıllardır ABD doları karşısında kur sabitlemesi uyguladıktan sonra, şimdi Çin de dahil olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmenin yollarını arıyor.
Suudi Arabistan, 1970'lerde kurulan ve ham ihracatın ABD'li para birimi cinsinden fiyatlandırılmasına dayanan petro-dolar sisteminin temel yapı taşları arasında görülüyor..
Geçtiğimiz yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Riyad'a yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke, enerji politikası ve keşfi konusunda işbirliğini geliştirmekte anlaşmıştı. Şi ziyaret sırasında Çin'in Ortadoğu'dan daha fazla petrol satın alma konusunda çaba sarf edeceğini ancak bu ticareti yuan para birimi üzerinden yapmak istediklerini vurgulamıştı.
Suudi Bakan, "Çin ile oldukça stratejik bir ilişkiye sahibiz ve bu ilişkinin benzerlerini ABD'nin de dahil olduğu diğer ülkelerle de sürdürüyoruz. Avrupa ve bizimle birlikte çalışmak isteyen ve çalışabilecek diğer ülkelerle de bu ilişkiyi oluşturmak istiyoruz" diye devam etti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında stratejik bir güven kurulduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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'Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi 'savunmasız' gördüğümüz ülkelere cömertliğimizin parçası olarak destek sağlıyoruz'

Suudi Arabistan'ın Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi 'savunmasız' olarak gördüğü ülkelere yönelik 'cömertliğin' bir parçası olarak destek sağlamak amacıyla çok taraflı kurumlarla birlikte çalıştıklarını kaydeden el Cedan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkelere büyük bir yatırım yapıyoruz ve yatırım yapabileceğimiz fırsatları gözlemeye devam ediyoruz. İstikrar getirmek bizim için büyük önem taşıyor."
El Cedan, Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 10 milyar dolar yatırmayı planladığını belirtti. Suudi Arabistan 2022 sonlarında Pakistan'ın döviz rezervlerini artırmak için 3 milyar dolarlık mevduatın vadesini uzatan Suudi Arabistan şimdi bu miktarı artırma olasılığını araştırıyor:
"Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için petrol ve türevlerini bile temin ediyoruz. Çok büyük çaba sarf ediyoruz ancak bunun yürütülmesini istiyoruz."
Suudi Aranistan'ın Pakistan'a yardım konusunda 'daha yaratıcı' nasıl olunabileceği konusunda Dünya Bankası ve diğer ilgili kuruluşlarla görüştüğünü belirten bakan, bunun yanı sıra ülkesinin Mısır'a 'çok fazla destek sağladığını' vurgulayarak, "Doğrudan hibe ve mevduat yoluyla değil, aynı zamanda yatırımlar yoluyla da sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
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