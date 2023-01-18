https://sputniknews.com.tr/20230118/super-ligde-sadece-yerli-oyuncular-olsa-hangi-takim-lider-olur-1065913492.html

Süper Lig’de sadece yerli oyuncular olsa hangi takım lider olur?

Süper Lig’de sadece yerli oyuncular olsa hangi takım lider olur?

Süper Lig’de futbol kulüpleri kadrolarında sadece yerli ya da sadece yabancı oyuncu bulundursaydı acaba puan durumu nasıl olurdu? Kendi kalesine atılan gol... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T15:00+0300

2023-01-18T15:00+0300

2023-01-19T11:52+0300

veri maç

radyo

fenerbahçe

galatasaray

trabzonspor

beşiktaş

maç

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065913340_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_c2608e00a2c4215ffa2e05a758f82ab8.jpg

Süper Lig’de sadece yerli oyuncular olsa hangi takım lider olur? Süper Lig’de sadece yerli oyuncular olsa hangi takım lider olur?

Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemi masaya yatırıldı. Son 16 turu geçilen Ziraat Türkiye Kupası maçlarının değerlendirildiği programda Spor Toto Süper Lig kulüpleri ilginç istatistiklerle ele alındı.Sadece yerli oyuncular olsa Medipol Başakşehir lider olurdu18 haftası geride kalan ve ilk yarısı sona eren Süper Lig’de yerli ve yabancı statüsündeki futbolculara ayrı ayrı mercek tutuldu. Kulüpler eğer sadece yerli futbolcuları ile oynayabilseydi puan durumuna göre lig lideri; 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Medipol Başakşehir olurdu. Söz konusu senaryoya göre ligin zirvesini 5 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu 26 puanla Galatasaray ve 5 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu 25 puanla Beşiktaş takip edecekti. Bu üç takımın ardından ise sırasıyla Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ve Arabam.com Konyaspor gibi takımlar gelecekti.Süper Lig’de yalnızca yabancılar sahaya çıksa Fenerbahçe lider olurduBir de durumun tersine bakalım. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig futbol sezonunda sadece yabancı futbolcular sahaya çıksaydı farklı bir tablo futbolseverleri bekleyecekti. Fenerbahçe’nin bu alanda ipi göğüsleyen taraf olduğu ortaya çıktı. Yabancı oyuncularıyla fark yaratan sarı lacivertlilerin 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 39 puana sahip olduğu görülüyor. İstatistikler ligin ikincisinin Galatasaray olduğunu belirliyor. Okan Buruk’un öğrencileri 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik karnesiyle 36 puan elde edebiliyor. Söz konusu senaryo ile oluşan puan durumunda ezeli rakipleri 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle Beşiktaş takip ediyor.Kendi kalesine golden en fazla Galatasaray yararlandıYerli ve yabancı futbolculara göre kıyaslamanın yapıldığı programda takımların bu kez de 2000 yılından bu yana kendi sahalarında ve deplasmanda nasıl bir tablo ortaya çıkardığına mercek tutuldu.1999-2000 sezonundan 2006-2007 sezonuna kadar olan dönemde, kendi evinde en çok puan toplayan takımın şampiyon olduğu ortaya çıktı. 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe sezonun şampiyon tamamlasa da Beşiktaş kendi evinde çok puan toplayan takım olma başarısı gösterdi. Bununla birlikte, Trabzonspor geçen sezon hem şampiyon oldu hem de kendi evinde en çok puan toplayan ekip olarak bu alanda etkisini gösterdi.Programda kendi kalesine gol istatistiğine de bir parantez açıldı. Lig tarihi boyunca kendi kalesine gol istatistiğinden en çok faydalanan takımın Galatasaray olduğu belirlendi. Sarı kırmızılılar 1958-1959 sezonundan bu yana tam 60 kez, rakiplerinin kendi kalesine attığı gollerden faydalandı. Beşiktaş, rakiplerinin kendi kalelerine attığı 49 golle avantaj yakalarken Kara Kartal’ı, 48 golle Fenerbahçe, 42 golle Trabzonspor ve 30 golle Gençlerbirliği takip etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

radyo, fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor, beşiktaş, maç, futbol, аудио