https://sputniknews.com.tr/20230118/siddetli-ruzgarda-kopruden-gecmeye-calisan-motosikletliye-kalkan-oldular-1065874215.html
Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye kalkan oldular
Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye kalkan oldular
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T13:46+0300
2023-01-18T13:46+0300
2023-01-18T14:24+0300
şiddetli rüzgar
köprü
kalkan
yaşam
video
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İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20211202/motosiklet-suruculerinden-otobus-soforlerine-tesekkur-cicegi-dost-zor-gunde-belli-olur-1051374001.html
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti.
2023-01-18T13:46+0300
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PT0M26S
Sputnik Türkiye
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şiddetli rüzgar, köprü, kalkan, video
şiddetli rüzgar, köprü, kalkan, video
Şiddetli rüzgarda köprüden geçmeye çalışan motosikletliye kalkan oldular
13:46 18.01.2023 (güncellendi: 14:24 18.01.2023) Abone ol
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosiklete kalkan olan araç sürücüleri ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı.
Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti.