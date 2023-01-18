Selvi: Akşener masaya İmamoğlu'nu önerirse, Kılıçdaroğlu’nun 'CHP’nin adayı benim' demesi bekleniyor

İYİ Parti cephesindeki gelişmeler Kılıçdaroğlu’nu üzecek gibi. Çünkü Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına yanaşmıyor. Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimin kazanılamayacağına inanıyor. Peki Akşener’in adayı kim? İYİ Parti’nin seçim afişleri adayın kim olduğunu göstermiyor mu?Akşener hem seçim afişinde hem hazırladığı videoda adayının İmamoğlu olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bunu ben söylemiyorum. CHP’liler söylüyor. İYİ Parti’nin seçim afişlerinden artık Akşener’in masaya Ekrem İmamoğlu ismini getireceğinden emin olmuşlar. “Akşener’in masaya İmamoğlu önerisiyle geleceği belli oldu” diyorlar.