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Selvi: Akşener masaya İmamoğlu'nu önerirse, Kılıçdaroğlu’nun 'CHP’nin adayı benim' demesi bekleniyor
Selvi: Akşener masaya İmamoğlu'nu önerirse, Kılıçdaroğlu’nun 'CHP’nin adayı benim' demesi bekleniyor
Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmaları kaleme aldığı yazısında "Akşener masaya İmamoğlu... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T09:25+0300
2023-01-18T09:25+0300
politika
türkiye
6'lı masa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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Abdulkadir Selvi'nin "Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:'Akşener, Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimin kazanılamayacağına inanıyor'
https://sputniknews.com.tr/20230117/selvi-iyi-partinin-secim-kampanyasinda-imamoglunu-kullanmasi-chpde-rahatsizliga-yol-acti-1065823423.html
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türkiye, 6'lı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi
türkiye, 6'lı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, abdulkadir selvi

Selvi: Akşener masaya İmamoğlu'nu önerirse, Kılıçdaroğlu’nun 'CHP’nin adayı benim' demesi bekleniyor

09:25 18.01.2023
© AA / Mehmet EserKanal İstanbul Çalıştayı, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener
Kanal İstanbul Çalıştayı, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA / Mehmet Eser
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Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmaları kaleme aldığı yazısında "Akşener masaya İmamoğlu ismini önerirse Kılıçdaroğlu’nun, 'CHP’nin adayı benim, İmamoğlu’nu düşünüyorsanız CHP’den istifa eder. Siz aday gösterirsiniz. O zaman ilk tura çoklu adayla gideriz' demesi bekleniyor" dedi.
Abdulkadir Selvi'nin "Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
6’lı Masa’nın adı şimdiden kriz masasına çıktı. 6’lı Masa kurulalı 1 yıl oldu. Ortalama her iki ayda bir kriz yaşandı. Ama masayı krizlerin anası bekliyor. Çünkü 6’lı Masa şubat ayında cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve milletvekili pazarlığı için toplanacak.
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Kılıçdaroğlu’nun hedefi 6’lı Masa’nın ortak adayı olmak. Onun için Ahmet Davutoğlu’nun çıkışlarına, Ali Babacan’ın meydan okumalarına sabrediyor.
Masadan ortak cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak için sabredecek. Küçük partileri ikna etmek için milletvekili listelerini koz olarak kullanacak. Ama buna rağmen masayı ortak adaya ikna edemezse CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, cesur olmazsa cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor.

'Akşener, Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimin kazanılamayacağına inanıyor'

İYİ Parti cephesindeki gelişmeler Kılıçdaroğlu’nu üzecek gibi. Çünkü Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına yanaşmıyor. Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimin kazanılamayacağına inanıyor. Peki Akşener’in adayı kim? İYİ Parti’nin seçim afişleri adayın kim olduğunu göstermiyor mu?
Akşener hem seçim afişinde hem hazırladığı videoda adayının İmamoğlu olduğu mesajını veriyor. Ayrıca bunu ben söylemiyorum. CHP’liler söylüyor. İYİ Parti’nin seçim afişlerinden artık Akşener’in masaya Ekrem İmamoğlu ismini getireceğinden emin olmuşlar. “Akşener’in masaya İmamoğlu önerisiyle geleceği belli oldu” diyorlar.
Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu, Akşener’in elini görmüş, ona göre karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. Akşener masaya İmamoğlu ismini önerirse Kılıçdaroğlu’nun, “CHP’nin adayı benim, İmamoğlu’nu düşünüyorsanız CHP’den istifa eder. Siz aday gösterirsiniz. O zaman ilk tura çoklu adayla gideriz” demesi bekleniyor.
Akşener ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
POLİTİKA
Selvi: İYİ Parti’nin seçim kampanyasında İmamoğlu’nu kullanması CHP’de rahatsızlığa yol açtı
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