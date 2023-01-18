https://sputniknews.com.tr/20230118/sberbank-kirimda-calismaya-basladi-1065873712.html

Sberbank, Kırım’da çalışmaya başladı

Sberbank, Kırım’da çalışmaya başladı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Kırım’da çalışmaya başladığı, ilk banka ofislerinin yarımadanın en büyük kentlerinde yılın ilk yarısında açılacağı... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T13:39+0300

2023-01-18T13:39+0300

2023-01-18T13:39+0300

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kırım

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Sberbank basın dairesinden yapılan açıklamaya göre banka Kırım’da faaliyete geçti, yarımadanın en büyük kentlerinde ilk Sberbank ofisleri ise yılın ilk yarısında açılacak.“Sberbank ekibini oluşturdu ve Kırım Yarımadası’nda çalışmalarına başlıyor” denilen açıklamada, ayrıca Kırım’da ilk ATM cihazlarının kurulduğunu, bankanın sağladığı tüm servis ve hizmetlerine de yıl sonuna kadar erişilebileceği vurgulandı.Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Sberbank gibi büyük bir oyuncunun gelişi, halk için bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini, hızını ve kalitesini daha da artıracak, finansal ve yatırım ortamını, ekonominin gelişimini ve sosyal alanı olumlu yönde etkileyecek” ifadelerini paylaştı.

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