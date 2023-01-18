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Sberbank, Kırım’da çalışmaya başladı
Sberbank, Kırım’da çalışmaya başladı
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Kırım’da çalışmaya başladığı, ilk banka ofislerinin yarımadanın en büyük kentlerinde yılın ilk yarısında açılacağı... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T13:39+0300
2023-01-18T13:39+0300
dünya
rusya
sberbank
kırım
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Sberbank basın dairesinden yapılan açıklamaya göre banka Kırım’da faaliyete geçti, yarımadanın en büyük kentlerinde ilk Sberbank ofisleri ise yılın ilk yarısında açılacak.“Sberbank ekibini oluşturdu ve Kırım Yarımadası’nda çalışmalarına başlıyor” denilen açıklamada, ayrıca Kırım’da ilk ATM cihazlarının kurulduğunu, bankanın sağladığı tüm servis ve hizmetlerine de yıl sonuna kadar erişilebileceği vurgulandı.Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Sberbank gibi büyük bir oyuncunun gelişi, halk için bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini, hızını ve kalitesini daha da artıracak, finansal ve yatırım ortamını, ekonominin gelişimini ve sosyal alanı olumlu yönde etkileyecek” ifadelerini paylaştı.
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rusya, sberbank, kırım
rusya, sberbank, kırım

Sberbank, Kırım’da çalışmaya başladı

13:39 18.01.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSberbank
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Kırım’da çalışmaya başladığı, ilk banka ofislerinin yarımadanın en büyük kentlerinde yılın ilk yarısında açılacağı bildirildi.
Sberbank basın dairesinden yapılan açıklamaya göre banka Kırım’da faaliyete geçti, yarımadanın en büyük kentlerinde ilk Sberbank ofisleri ise yılın ilk yarısında açılacak.
Sberbank ekibini oluşturdu ve Kırım Yarımadası’nda çalışmalarına başlıyor” denilen açıklamada, ayrıca Kırım’da ilk ATM cihazlarının kurulduğunu, bankanın sağladığı tüm servis ve hizmetlerine de yıl sonuna kadar erişilebileceği vurgulandı.
Kırım lideri Sergey Aksenov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Sberbank gibi büyük bir oyuncunun gelişi, halk için bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini, hızını ve kalitesini daha da artıracak, finansal ve yatırım ortamını, ekonominin gelişimini ve sosyal alanı olumlu yönde etkileyecek” ifadelerini paylaştı.
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