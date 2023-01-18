https://sputniknews.com.tr/20230118/pentagon-sozcusu-ryderden-turkiyeye-f-16-satisi-yorumu-bu-kongrenin-karar-verecegi-bir-konu-1065856413.html

Pentagon Sözcüsü Ryder'den Türkiye'ye F-16 satışı yorumu: Bu, Kongrenin karar vereceği bir konu

Pentagon Sözcüsü Ryder'den Türkiye'ye F-16 satışı yorumu: Bu, Kongrenin karar vereceği bir konu

Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararının Kongre'ye ait olduğunu söyledi. Ryder, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T00:16+0300

2023-01-18T00:16+0300

2023-01-18T00:16+0300

dünya

patrick ryder

f-16

türkiye

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Türkiye’ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin karara yönelik soruları cevapladı.Kararın ön inceleme için Kongreye gönderilmesi ve bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde ne ölçüde önemli olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, kararın değerlendirme için Kongrenin önünde olduğunu dile getirdi.'Her zaman Türkiye’nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik'Ryder, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince, her zaman Türkiye’nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye’nin liderleri ile bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması ile Yunanistan’a F-35 uçaklarını satma planının ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, bu konuların birbirinden bağımsız olduğunu ve ABD’nin iki ülke ile de ilişkileri bulunduğunu kaydetti.Ryder, Kongrede bazı üyelerin Türkiye’ye F-16 satışına itiraz ettiği hatırlatılarak bu konuda Pentagon’un kongreye tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna, “Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır" karşılığını verdi.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230117/pentagon-ukraynali-askerlerin-patriot-egitimi-basladi-1065854839.html

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