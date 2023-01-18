https://sputniknews.com.tr/20230118/netflix-ozel-jetinde-calisacak-ucus-personeli-ariyor-yillik-385-bin-dolara-kadar-maas-verilecek-1065869568.html

Netflix, özel jetinde çalışacak uçuş personeli arıyor: Yıllık maaş 385 bin dolara kadar çıkabiliyor

Netflix, özel jetinde çalışacak uçuş personeli arıyor: Yıllık maaş 385 bin dolara kadar çıkabiliyor

Netflix, yılda 385 bin dolara kadar maaşla, özel jetlerinden birinde çalıştırmak üzere uçuş personeli aradığını duyurdu. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T12:35+0300

2023-01-18T12:35+0300

2023-01-18T12:43+0300

yaşam

netflix

özel jet

maaş

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Geçen yıl abone sayılarındaki hızlı düşüşün ardından yüzlerce kişiyi işten çıkaran dijital içerik platformu Netflix, özel jetlerinden biri için aradığı uçuş görevlisine yılda 385 bin dolara kadar bir ücretle istihdam edeceğini duyurdu. Netflix işe alınacak personelin 'bağımsız muhakeme, sağduyu ve olağanüstü müşteri hizmetleri becerilerine' sahip olması gerektiğini kaydetti. Ayrıca ilanda, işe alınacak kişinin 'az yönlendirmeyle çalışabilecek, kendi kendine motive olabilen bir yapıya sahip olması gerektiği' de belirtiliyor. Maaş aralıklarının 60 bin ila 385 bin dolar arasında değişeceğini aktaran Netflix, ve miktarın işe alınan kişinin geçmişi, deneyimi ve becerileri gibi faktörler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.İşe alınacak kişinin görevleri arasında kalkıştan önce kokpit, kabin ve uçak mutfağındaki ekipmanları kontrol etmeyi içeriyor. Ayrıca adayın 13.6 kg ağırlığındaki eşyaları da kaldırabilmesi gerektiği belirtiliyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde istihdam edilecek kişinin ülke içinde ve dünyanın dört bir yanına seyahat etmeye hazır olması gerektiği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220624/netflix-300-calisanini-daha-isten-cikardi-1057868574.html

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netflix, özel jet, maaş