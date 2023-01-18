https://sputniknews.com.tr/20230118/nef-filarmoni-orkestrasi-konserinde-st-petersburg-keman-ekolu-temsilcisi-chingiz-osmanov-yer-aldi-1065881610.html
Nef Filarmoni Orkestrası konserinde St. Petersburg keman ekolü temsilcisi Chingiz Osmanov yer aldı
Nef Filarmoni Orkestrası konserinde St. Petersburg keman ekolü temsilcisi Chingiz Osmanov yer aldı
Nef Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde yılın ilk konserini yaptı. Konserin orkestra şefliğini Orhan Şallıel üstlenirken... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T16:05+0300
2023-01-18T16:05+0300
2023-01-18T16:05+0300
yaşam
türkiye
konser
atatürk kültür merkezi
akm
orhan şallıel
chingiz osmanov
nils wanderer
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Nef Sanat tarafından kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 17 Ocak’ta yılın gala niteliğindeki ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın katkılarıyla düzenlenen konserde, Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Petersburg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede buluştu.Konser solist Chingiz Osmanov’un icra ettiği Vivaldi’nin Dört Mevsim Operası ‘Yaz’ eseriyle başladı. Konserde, Vivaldi’nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell’den eserler opera sanatçısı Nils Wanderer’in yorumuyla sanatseverlerle buluştu.Nef Sanat ile topluma kültürel fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Emine Timur, “Toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırım kaçınılmaz. Bir toplumun yaratıcılığa, özgün duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığınızda sanattaki gelişme ile ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz’’ dedi.Nef Vakfı ile yıllardır farklı alanlara yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Timur, ‘’Nef olarak topluma katkı sağlama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bugüne kadar Nef Vakfı ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk; spordan sanata, bilimden eğitime birçok alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap eden Nef Filarmoni Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü müzik evrensel. Konuştuğumuz diller, ait olduğumuz kültürler ve yaşadığımız zamanlar farklılık gösterse de dünya üzerinde herkesi birbirine bağlayabilen, aralarında anlamlı bağ oluşturabilen yegâne şey müzik’’ diye belirtti.
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türkiye, konser, atatürk kültür merkezi, akm, orhan şallıel, chingiz osmanov, nils wanderer
türkiye, konser, atatürk kültür merkezi, akm, orhan şallıel, chingiz osmanov, nils wanderer
Nef Filarmoni Orkestrası konserinde St. Petersburg keman ekolü temsilcisi Chingiz Osmanov yer aldı
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Nef Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde yılın ilk konserini yaptı. Konserin orkestra şefliğini Orhan Şallıel üstlenirken, sahnede Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Petersburg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov yer aldı.
Nef Sanat tarafından kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 17 Ocak’ta yılın gala niteliğindeki ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın katkılarıyla düzenlenen konserde, Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Petersburg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede buluştu.
Konser solist Chingiz Osmanov’un icra ettiği Vivaldi’nin Dört Mevsim Operası ‘Yaz’ eseriyle başladı. Konserde, Vivaldi’nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell’den eserler opera sanatçısı Nils Wanderer’in yorumuyla sanatseverlerle buluştu.
Nef Sanat ile topluma kültürel fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Emine Timur, “Toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırım kaçınılmaz. Bir toplumun yaratıcılığa, özgün duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığınızda sanattaki gelişme ile ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz’’ dedi.
Nef Vakfı ile yıllardır farklı alanlara yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Timur, ‘’Nef olarak topluma katkı sağlama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bugüne kadar Nef Vakfı ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk; spordan sanata, bilimden eğitime birçok alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap eden Nef Filarmoni Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü müzik evrensel. Konuştuğumuz diller, ait olduğumuz kültürler ve yaşadığımız zamanlar farklılık gösterse de dünya üzerinde herkesi birbirine bağlayabilen, aralarında anlamlı bağ oluşturabilen yegâne şey müzik’’ diye belirtti.