https://sputniknews.com.tr/20230118/nef-filarmoni-orkestrasi-konserinde-st-petersburg-keman-ekolu-temsilcisi-chingiz-osmanov-yer-aldi-1065881610.html

Nef Filarmoni Orkestrası konserinde St. Petersburg keman ekolü temsilcisi Chingiz Osmanov yer aldı

Nef Filarmoni Orkestrası konserinde St. Petersburg keman ekolü temsilcisi Chingiz Osmanov yer aldı

Nef Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde yılın ilk konserini yaptı. Konserin orkestra şefliğini Orhan Şallıel üstlenirken... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:05+0300

2023-01-18T16:05+0300

2023-01-18T16:05+0300

yaşam

türkiye

konser

atatürk kültür merkezi

akm

orhan şallıel

chingiz osmanov

nils wanderer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065881466_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e4cd7f20fbeae558ea57671fd26fc2e5.jpg

Nef Sanat tarafından kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 17 Ocak’ta yılın gala niteliğindeki ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın katkılarıyla düzenlenen konserde, Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Petersburg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede buluştu.Konser solist Chingiz Osmanov’un icra ettiği Vivaldi’nin Dört Mevsim Operası ‘Yaz’ eseriyle başladı. Konserde, Vivaldi’nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell’den eserler opera sanatçısı Nils Wanderer’in yorumuyla sanatseverlerle buluştu.Nef Sanat ile topluma kültürel fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Emine Timur, “Toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırım kaçınılmaz. Bir toplumun yaratıcılığa, özgün duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığınızda sanattaki gelişme ile ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz’’ dedi.Nef Vakfı ile yıllardır farklı alanlara yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Timur, ‘’Nef olarak topluma katkı sağlama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bugüne kadar Nef Vakfı ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk; spordan sanata, bilimden eğitime birçok alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap eden Nef Filarmoni Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü müzik evrensel. Konuştuğumuz diller, ait olduğumuz kültürler ve yaşadığımız zamanlar farklılık gösterse de dünya üzerinde herkesi birbirine bağlayabilen, aralarında anlamlı bağ oluşturabilen yegâne şey müzik’’ diye belirtti.

atatürk kültür merkezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, konser, atatürk kültür merkezi, akm, orhan şallıel, chingiz osmanov, nils wanderer