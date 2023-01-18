Meteoroloji'den lodos uyarısı: Fırtına tozu dumana katacak
© AAMarmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
© AA
Meteoroloji 18 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara'da dün etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos hızını arttırarak 2 gün boyunca devam edecek. AFAD, AKOM, İGDAŞ vatandaşlara olumsuzlara karşı uyarılarda bulundu. Öte yandan 19 il için sarı ve turuncu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Manisa çevreleri ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 19°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
Ege
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 19°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın güney kesimleri ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 18°C
Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı
Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ERZURUM -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, 2°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu