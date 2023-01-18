https://sputniknews.com.tr/20230118/meteorolojiden-lodos-uyarisi-firtina-tozu-dumana-katacak-1065860666.html

Meteoroloji'den lodos uyarısı: Fırtına tozu dumana katacak

Meteoroloji'den lodos uyarısı: Fırtına tozu dumana katacak

Meteoroloji 18 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara'da dün etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos hızını arttırarak 2 gün boyunca... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T07:22+0300

2023-01-18T07:22+0300

2023-01-18T07:22+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Manisa çevreleri ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 18°CÇok bulutluKIRKLARELİ 12°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 19°CÇok bulutluEgeÇok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 11°C, 19°CÇok bulutluİZMİR 13°C, 20°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMANİSA 10°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıMUĞLA 7°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın güney kesimleri ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 18°CÇok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 5°C, 13°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ -4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU -3°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 11°C, 17°CParçalı bulutluZONGULDAK 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 14°CParçalı bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı bulutluTOKAT 0°C, 13°CParçalı bulutluTRABZON 9°C, 15°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI -5°C, 6°CParçalı bulutluERZURUM -8°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutluVAN -7°C, 2°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 2°C, 11°CParçalı bulutluŞANLIURFA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230118/bursada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-ucan-cati-metro-guzergahina-dustu-1065860123.html

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