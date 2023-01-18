Türkiye
Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230118/meteorolojiden-lodos-uyarisi-firtina-tozu-dumana-katacak-1065860666.html
Meteoroloji'den lodos uyarısı: Fırtına tozu dumana katacak
Meteoroloji'den lodos uyarısı: Fırtına tozu dumana katacak
Meteoroloji 18 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara'da dün etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos hızını arttırarak 2 gün boyunca... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T07:22+0300
2023-01-18T07:22+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
lodos
fırtına
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0a/1051645346_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f7b88046a4bcdf83c9ff8a97bf7a0374.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Manisa çevreleri ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 18°CÇok bulutluKIRKLARELİ 12°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 19°CÇok bulutluEgeÇok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 11°C, 19°CÇok bulutluİZMİR 13°C, 20°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMANİSA 10°C, 20°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıMUĞLA 7°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın güney kesimleri ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 18°CÇok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 5°C, 13°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ -4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU -3°C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 11°C, 17°CParçalı bulutluZONGULDAK 10°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 14°CParçalı bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı bulutluTOKAT 0°C, 13°CParçalı bulutluTRABZON 9°C, 15°CParçalı bulutluDoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI -5°C, 6°CParçalı bulutluERZURUM -8°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutluVAN -7°C, 2°CParçalı bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 2°C, 11°CParçalı bulutluŞANLIURFA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
https://sputniknews.com.tr/20230118/bursada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-ucan-cati-metro-guzergahina-dustu-1065860123.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/0a/1051645346_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_65537e8d5bb2f45057fe512577afafad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, istanbul hava durumu, lodos, fırtına
hava durumu, istanbul hava durumu, lodos, fırtına

Meteoroloji'den lodos uyarısı: Fırtına tozu dumana katacak

07:22 18.01.2023
© AAMarmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji 18 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara'da dün etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodos hızını arttırarak 2 gün boyunca devam edecek. AFAD, AKOM, İGDAŞ vatandaşlara olumsuzlara karşı uyarılarda bulundu. Öte yandan 19 il için sarı ve turuncu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Manisa çevreleri ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 18°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 19°C
Çok bulutlu

Ege

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 19°C
Çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın güney kesimleri ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 18°C
Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, 2°C
Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
TÜRKİYE
Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü
06:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала