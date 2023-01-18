https://sputniknews.com.tr/20230118/medvedev-ukrayna-ile-muzakereler-icin-uluslararasi-kurallarin-gelistirilmesi-gerekiyor-1065888251.html

Medvedev: Ukrayna ile müzakereler için uluslararası kuralların geliştirilmesi gerekiyor

Medvedev: Ukrayna ile müzakereler için uluslararası kuralların geliştirilmesi gerekiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için uluslararası kuralların geliştirilmesi... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T18:53+0300

2023-01-18T18:53+0300

2023-01-18T18:53+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064099874_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_7179d7255d1fd655852696ca26878752.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması için iki konuda anlaşmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bunların Rusya’ya bağlanan bölgelerde yaşayanların kendi kaderlerini tayin hakkının tanınması ve uluslararası ilişkilere ilişkin özel uluslararası normların geliştirilmesi olduğunu kaydetti.Medvedev, “Birincisi, bugün Rusya Anayasasında yer alan eski Ukrayna topraklarındaki halkların kendi kaderini tayin etme sonuçlarının tanınması (veya en azından zımni kabulü). İkincisi, mevcut durum ve gelecekteki uluslararası ilişkiler için, 1945'te BM Şartı'nın hazırlanması sırasında olduğu gibi, özel uluslararası normların geliştirilmesidir” ifadelerini kullandı.BM Şartı'nın yedi ilkesinden ikisinin Rusya ve ona düşman olan ülkeler tarafından farklı algılandığını belirten Medvedev, “Bunlar, ulusların kendi kaderini tayin ilkesi (eski Donbass cumhuriyetleri ve Ukrayna'nın diğer eski bölgeleri açısından) ve uluslararası yükümlülüklerin vicdani bir şekilde yerine getirilmesi ilkesidir (Minsk anlaşmaları açısından)” ifadelerine yer verdi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, dmitriy medvedev