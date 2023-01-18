https://sputniknews.com.tr/20230118/medvedev-ukrayna-ile-muzakereler-icin-uluslararasi-kurallarin-gelistirilmesi-gerekiyor-1065888251.html
Medvedev: Ukrayna ile müzakereler için uluslararası kuralların geliştirilmesi gerekiyor
Medvedev: Ukrayna ile müzakereler için uluslararası kuralların geliştirilmesi gerekiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için uluslararası kuralların geliştirilmesi... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T18:53+0300
2023-01-18T18:53+0300
2023-01-18T18:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması için iki konuda anlaşmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bunların Rusya’ya bağlanan bölgelerde yaşayanların kendi kaderlerini tayin hakkının tanınması ve uluslararası ilişkilere ilişkin özel uluslararası normların geliştirilmesi olduğunu kaydetti.Medvedev, “Birincisi, bugün Rusya Anayasasında yer alan eski Ukrayna topraklarındaki halkların kendi kaderini tayin etme sonuçlarının tanınması (veya en azından zımni kabulü). İkincisi, mevcut durum ve gelecekteki uluslararası ilişkiler için, 1945'te BM Şartı'nın hazırlanması sırasında olduğu gibi, özel uluslararası normların geliştirilmesidir” ifadelerini kullandı.BM Şartı'nın yedi ilkesinden ikisinin Rusya ve ona düşman olan ülkeler tarafından farklı algılandığını belirten Medvedev, “Bunlar, ulusların kendi kaderini tayin ilkesi (eski Donbass cumhuriyetleri ve Ukrayna'nın diğer eski bölgeleri açısından) ve uluslararası yükümlülüklerin vicdani bir şekilde yerine getirilmesi ilkesidir (Minsk anlaşmaları açısından)” ifadelerine yer verdi.
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev
Medvedev: Ukrayna ile müzakereler için uluslararası kuralların geliştirilmesi gerekiyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için uluslararası kuralların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması için iki konuda anlaşmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bunların Rusya’ya bağlanan bölgelerde yaşayanların kendi kaderlerini tayin hakkının tanınması ve uluslararası ilişkilere ilişkin özel uluslararası normların geliştirilmesi olduğunu kaydetti.
Medvedev, “Birincisi, bugün Rusya Anayasasında yer alan eski Ukrayna topraklarındaki halkların kendi kaderini tayin etme sonuçlarının tanınması (veya en azından zımni kabulü). İkincisi, mevcut durum ve gelecekteki uluslararası ilişkiler için, 1945'te BM Şartı'nın hazırlanması sırasında olduğu gibi, özel uluslararası normların geliştirilmesidir” ifadelerini kullandı.
BM Şartı'nın yedi ilkesinden ikisinin Rusya ve ona düşman olan ülkeler tarafından farklı algılandığını belirten Medvedev, “Bunlar, ulusların kendi kaderini tayin ilkesi (eski Donbass cumhuriyetleri ve Ukrayna'nın diğer eski bölgeleri açısından) ve uluslararası yükümlülüklerin vicdani bir şekilde yerine getirilmesi ilkesidir (Minsk anlaşmaları açısından)” ifadelerine yer verdi.