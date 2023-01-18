https://sputniknews.com.tr/20230118/kopegi-sokak-ortasinda-tufekle-vurarak-oldurdu-1065875879.html

Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü

Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü

Bursa'da bir kişi kovaladığı köpeği vurarak öldürdü. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T14:38+0300

2023-01-18T14:38+0300

2023-01-18T14:38+0300

yaşam

bursa

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu.Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

bursa

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2023

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