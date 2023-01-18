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Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü
Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü
Bursa'da bir kişi kovaladığı köpeği vurarak öldürdü. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:38+0300
2023-01-18T14:38+0300
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu.Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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bursa
bursa

Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü

14:38 18.01.2023
© FotoğrafKöpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü
Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Fotoğraf
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Bursa'da bir kişi kovaladığı köpeği vurarak öldürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu.
Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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