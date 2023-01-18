https://sputniknews.com.tr/20230118/kopegi-sokak-ortasinda-tufekle-vurarak-oldurdu-1065875879.html
Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü
Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü
Bursa'da bir kişi kovaladığı köpeği vurarak öldürdü. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T14:38+0300
2023-01-18T14:38+0300
2023-01-18T14:38+0300
yaşam
bursa
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu.Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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bursa
Köpeği sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü
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Bursa'da bir kişi kovaladığı köpeği vurarak öldürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu.
Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.