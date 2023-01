https://sputniknews.com.tr/20230118/kadikoy-scooter-toplarken-dunya-scooter-problemine-nasil-cozum-uretiyor-1065894016.html

Kadıköy scooter toplarken dünya scooter problemine nasıl çözüm üretiyor?

Kadıköy scooter toplarken dünya scooter problemine nasıl çözüm üretiyor?

Kadıköy’deki scooter tartışmasını ‘akıllı şehirler’ uzmanı Bahaddin Yetkin, "Bir süre sonra o patika yola taşlar döşeyerek bir yol yapmanız gerekebilir çünkü o... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T21:09+0300

2023-01-18T21:09+0300

2023-01-18T21:09+0300

akşam postasi

scooter

kadıköy

istanbul

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg

Kadıköy’de başlayan scooter tartışmasını ‘akıllı şehirler’ uzmanı Bahaddin Yetkin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Dünyada İspanya’dan Valencia, Almanya’dan Dresden ve Türkiye’den Antalya belediyelerinin ortaklaşa yürüttüğü ve scooter sorununun da ele alındığı Horizon 2021 projesinden örnekler verdi.Yetkin, "Valencia, Dresden ve Antalya belediyeleri eş düzeyli bir Horizon 2021 projesi yürütmekte. Burada akıllı kent uygulamaları kapsamında bu konu da ele alınmış durumda ve burada elektrikli scooter aksının ne olması gerektiği üzerine çalışılıyor. Uluslararası literatürde bu ‘son mesafe’ (last mile) ya da ‘ilk mesafe’ (first mile) olarak adlandırılıyor. Neyin ilki ve sonu mesafesi? Sizin evinizden ya da işinizden çıktığınızdan anda toplu ulaşım noktasına varabilmeniz için kullanacağız araca ulaşma mesafeleriniz" diye konuştu."E5’in iki tarafından metrobüse doğru bir hareketlenme var mesela ve bunlarla oluyor" yorumunu yapan Yetkin, şöyle devam etti:"Valencia ve Antalya’da bunlar projelendirilmek suretiyle insanların alışkanlıkları ya da ihtiyaçlarına göre projeler üretiliyor. Konuya göre park alanları, terk etme alanları ya da şarj alanları oluşturuluyor. Mesela Marmaray’ın bir tarafında bulunurken diğer tarafında da bulunacak ki vatandaş ulaşabilsin. Yapılmış olan bu projeler neticesinde ortaya ideali çıkacak. Şu an baktığımız zaman bir realite var, vaka var. İstanbul Kadıköy’de konuşulan scooter meselesi."Söz konusu sıkıntıların giderilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yetkin, şu ifadeleri kullandı:"Park alanlarında biraz daha alışkanlıklara, biraz daha ihtiyaçlara binaen konumlayabilmek. Evinizin köşesinde üçgen bir park vardır, bu üçgen parkın üçgen kısmında bir yürüyüş yolu vardır bir de kısa yoldan çimenin ezilerek yapılmış patika bir yol vardır. O alışkanlıktır ama diğeri olması gerekendir. Bir süre sonra o patika yola taşlar döşeyerek bir yol yapmanız gerekebilir çünkü o vatandaş orada ona ihtiyaç duyuyor ya da onu tercih ediyor. O tercih bir başka şeyi rahatsız etmiyorsa şehircilikte bunu yapmak gerekir."

kadıköy

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

scooter, kadıköy, istanbul, radyo