https://sputniknews.com.tr/20230118/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-scooter-firmalari-bunun-onune-gecebilir-ama-yapmiyorlar-1065883984.html

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Scooter firmaları bunun önüne geçebilir ama yapmıyorlar’

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Scooter firmaları bunun önüne geçebilir ama yapmıyorlar’

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, ilçede toplatılan scooterlarla ilgili Radyo Sputnik’e konuştu. Odabaşı, scooterların kaldırımlara dağınık şekilde park... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:46+0300

2023-01-18T16:46+0300

2023-01-18T16:46+0300

türkiye

şerdil dara odabaşı

scooter

elektrikli scooter

yasak

kadıköy

e-scooter

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Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına konuk olan Kadıköy Belediye Başkanı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçedeki elektrikli scooter sayısının kontrolden çıktığını söyledi.Başkan Şerdil Dara Odabaşı, sayının yasal sınıra inmemesini gerekçe göstererek kaldırımlarda yayaları engelleyen scooter’ları toplama kararı aldı. Uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’lar belediye ekiplerince kaldırıldı.Şerdil Dara Odabaşı: Geçişi engelleyecek şekilde park edenleri topladıkKadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Kadıköy kaldırımlarında yayaların geçişini engelleyen, başta scooter olmak üzere reklam raketleri, masa-sandalye, motokuryeler ve benzeri araçlarla ilgili uygulama yapıyoruz. Şikayet konusu şu; az önce saydığım araçlar, yayaların kaldırımda yürümesini engelleyecek şekilde park ediyorlar. Biz bunların düzenlenmesini istediğimizi ve bu şekilde park edilmesine karşı olduğumuzu beyan ettik. Bu parklanma, yayaların, engelli arabalarının, bebek arabalarının geçişini engelleyecek şekilde olmaya devam ederse toplayacağımızı söyledik ve bu uygulamayı yaptık” ifadelerini kullandı.'Yönetmelik çıktı ama içi doldurulmadı'Scooter’ların Türkiye’de ilk Kadıköy’de kullanılmaya başladığını söyleyen Odabaşı, yasal mevzuatta da ciddi açıklar olduğuna dikkat çekti. Odabaşı şöyle konuştu:‘Bunlar kullanılmaya başladığında yasalarda herhangi bir hüküm yoktu. Mevzuatta boşluk vardı. Scooter sayısı artınca İçişleri, Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlıkları bir çalışma yaptı. Bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte, scooter işletmecisi firmalarının hangi şartlarda lisans alabilecekleri, hangi şartlara uygun oldukları takdirde çalışma izni olacağını, ilçelerde kaç scooterın kullanılabileceğini belirleyen bir yönetmelik ortaya kondu. Fakat bu yönetmeliğin içi doldurulmadı. Denetim yetkisinin 2918 Sayılı Trafik Kanununa atıfta bulunarak Emniyet ve Jandarma’da olduğu ifade edildi. Ancak nereye park edileceği noktasında bir açıklama açık ve sarih değildi. Kural dışı parklar yapıldığında, sonucunda ortaya çıkacak hasarın nasıl giderileceği açık değildi. Hâlen de değil.’'Firmalar bunun önüne geçebilir ama yapmıyorlar’Yaklaşık 3,5 yıl önce Kadıköy Belediye Meclisi olarak bir tecrit kararı aldıklarını söyleyen Odabaşı, firmalara scoote’ların park edilebileceği noktaları gösterdiklerini ancak firmaların bunu dikkate almadığını ifade etti. Odabaşı şöyle dedi:‘Bu yönetmelik çıkmadan önce, yaklaşık 3,5 yıl önce bir tecrit kararı aldık. Bu scooter’lar Kadıköy’de şu şu noktalara park edebilir dedik Meclis kararıyla. Koordinatlarını da belirledik. Birkaç ay önce İBB Bağdat Caddesi’nde bir uygulama başlattı. Bu scooter’ların nerelere park edilebileceğini işaretledi ve ona uygun teknik altyapıları sağladı. Buna rağmen, scooter’ları işleten firmalar bu uygulamanın dışına çıkmaya devam etti. Özellikle Moda’da, sokakları zaten dar, zemin katta oturan komşularımızın demirlerine bağlandı. Bunların şarjı bitince de ötmeye başlıyorlar. Biz bunların toplanmasını, düzenlenmesini defalarca sözlü ve yazılı olarak bildirdik. Bu etkinliği yapan Kadıköy’de beş firma tespit edebildik. Bu sorun firmalar tarafından çok basit şekilde çözülebilir. Yazılımlarına bir kod ekleyerek nerelere park edilebileceğini tanımlayabilirler. O zaman böyle sokak ortasına, kaldırımlara, yol kenarlarına gelişigüzel park edilmesinin önüne geçilebilir ama bunu bir türlü yapmıyorlar.’'Sadece Kadıköylüleri ilgilendirmiyor, hafta sonu ilçe nüfusu 2-3 milyona çıkıyor’Sorunun sadece Kadıköylüleri ilgilendirmediğini söyleyen belediye başkanı, hafta sonları ilçe nüfusunun 2-3 milyona ulaştığını hatırlattı. Odabaşı, 'Kadıköy Belediye Başkanı olarak birinci görevim, komşularımın rahat bir şekilde yürüyecekleri kaldırımları yapmak ve bunu sağlamak’ dedi:‘Büyükşehirle konuştuk. Kadıköy’de bu scooter’lardan kaç tane olduğunu sorduk. Bize bildirmiyorlar, belki büyükşehire bildiriyorlardır diye. Fakat onların da bilgisi yokmuş. Burada sorun para değil. Otopark ücreti almışız, almamışız derdinde değiliz. Kadıköy Belediye Başkanı olarak birinci görevim, komşularımın rahat bir şekilde yürüyecekleri kaldırımları yapmak ve bunu sağlamak. Göreve geldiğimden beri 50 kilometre kaldırım yaptım ve hepsinde mümkünse kaldırımları genişletip yolları daralttım. Bu siyasi bir karardı. Amacımız, Kadıköy’de yaşayan tüm komşuların günlük yaşamını kolaylaştırmak. Bunu güçleştirecek her türlü soruna karşı çözüm üretmek. Bu sadece Kadıköy değil. Kadıköy’ün dışından Kadıköy’e gelen İstanbullu hemşehrilerimiz var. Hafta sonu 2-3 milyon nüfusa çıkıyoruz. Düşünün yüzlerce scooter kontrolsüz biçimde sokaklarda dolaşıyor. Her gün onlarca şikayet geliyor. Bırakın bu kadar şikayeti, bir tane bile gelse bu sorunu çözmekle yükümlüyüm. Kimse bize sayılarla cevap vermeye kalkmasın. Biz yasağa karşıyız. Hiçbir şeyin yasaklanmasından yana bir insan değilim. Hem siyasi ideolojim hem de CHP’li belediye başkanı olarak yasaklara karşıyım. Kural dışına çıkan, Kadıköy’de gelişigüzel hareket eden, hiçbir şeyi tanımayan bu scooter’ları düzene sokmakla yükümlü kamu görevlisiyim.’

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şerdil dara odabaşı, scooter, elektrikli scooter, yasak, kadıköy, e-scooter