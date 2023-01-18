https://sputniknews.com.tr/20230118/iyi-parti-ve-chp-ortak-basortusu-teklifi-hazirliyor-1065864933.html

İYİ Parti ve CHP ortak başörtüsü teklifi hazırlıyor

İYİ Parti ve CHP ortak başörtüsü teklifi hazırlıyor

AK Parti’nin başörtüsü ve aile yapısına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu’na gelmesi bekleniyor. Muahalefet ise kendi... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T11:17+0300

2023-01-18T11:17+0300

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politika

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AK Parti’nin başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda gündeme gelecek. AK Parti teklife destek için muhalefet partilerinden randevu istemi ama muhalefet randevu vermemişti. Muhalefetin bu konuda ne adım atacağı merak konusu olmuştu.AK Parti’nin teklifine karşı muhalefet ortak bir teklif verme konusunda anlaşarak çalışmalara başladı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bu toplantıda İYİ Parti’nin hazırladığı kıyafet serbestesine ilişkin düzenleme CHP’ye sunuldu. CHP’ de kendi teklifini İYİ Parti heyetine verdi. İki partinin hukukçı kurmayları bir araya gelerek iki teklifin tek bir metin haline getirilmesi için mesai haracayacak.AK Parti’nin teklifinin görüşülmesi öncesinde muhalefet çalışmalarını tamamlamayı planlıyor. Teklif komisyonda gündeme getirilecek. İki partinin ortak düzenlemesinin CHP’nin verdiği yasa teklifine benzerlik gösterdiği öğrenildi.CHP’nin başörtüsü teklifiCHP’nin meclise sunduğu yasa teklifinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadeleri yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/aksenerden-basortusu-aciklamasi-eksikleri-gideren-ozgurluk-alanlarini-genisleten-teklifimiz-hazir-1065863818.html

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