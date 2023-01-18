Türkiye
SON DAKİKA | Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230118/iyi-parti-ve-chp-ortak-basortusu-teklifi-hazirliyor-1065864933.html
İYİ Parti ve CHP ortak başörtüsü teklifi hazırlıyor
İYİ Parti ve CHP ortak başörtüsü teklifi hazırlıyor
AK Parti’nin başörtüsü ve aile yapısına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu’na gelmesi bekleniyor. Muahalefet ise kendi... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T11:17+0300
2023-01-18T11:17+0300
politika
ak parti
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
başörtüsü
başörtü
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
anayasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0f/1057461222_0:89:1024:664_1920x0_80_0_0_fbdd760f06a60c6a4bfebc64ed9405bb.jpg
AK Parti’nin başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda gündeme gelecek. AK Parti teklife destek için muhalefet partilerinden randevu istemi ama muhalefet randevu vermemişti. Muhalefetin bu konuda ne adım atacağı merak konusu olmuştu.AK Parti’nin teklifine karşı muhalefet ortak bir teklif verme konusunda anlaşarak çalışmalara başladı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bu toplantıda İYİ Parti’nin hazırladığı kıyafet serbestesine ilişkin düzenleme CHP’ye sunuldu. CHP’ de kendi teklifini İYİ Parti heyetine verdi. İki partinin hukukçı kurmayları bir araya gelerek iki teklifin tek bir metin haline getirilmesi için mesai haracayacak.AK Parti’nin teklifinin görüşülmesi öncesinde muhalefet çalışmalarını tamamlamayı planlıyor. Teklif komisyonda gündeme getirilecek. İki partinin ortak düzenlemesinin CHP’nin verdiği yasa teklifine benzerlik gösterdiği öğrenildi.CHP’nin başörtüsü teklifiCHP’nin meclise sunduğu yasa teklifinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadeleri yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/aksenerden-basortusu-aciklamasi-eksikleri-gideren-ozgurluk-alanlarini-genisleten-teklifimiz-hazir-1065863818.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0f/1057461222_0:0:1024:767_1920x0_80_0_0_94bd50b76eda410db56d02989870de7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, başörtüsü, başörtü, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, anayasa
ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, başörtüsü, başörtü, tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, anayasa

İYİ Parti ve CHP ortak başörtüsü teklifi hazırlıyor

11:17 18.01.2023
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
AK Parti’nin başörtüsü ve aile yapısına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Anayasa Komisyonu’na gelmesi bekleniyor. Muahalefet ise kendi tekliflerini hazırlayarak komisyonda sunmayı planlıyor. Teklif için CHP ile İYİ Parti kurmayları arasında yoğun bir trafik yaşanıyor.
AK Parti’nin başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda gündeme gelecek. AK Parti teklife destek için muhalefet partilerinden randevu istemi ama muhalefet randevu vermemişti. Muhalefetin bu konuda ne adım atacağı merak konusu olmuştu.
AK Parti’nin teklifine karşı muhalefet ortak bir teklif verme konusunda anlaşarak çalışmalara başladı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bu toplantıda İYİ Parti’nin hazırladığı kıyafet serbestesine ilişkin düzenleme CHP’ye sunuldu. CHP’ de kendi teklifini İYİ Parti heyetine verdi. İki partinin hukukçı kurmayları bir araya gelerek iki teklifin tek bir metin haline getirilmesi için mesai haracayacak.
AK Parti’nin teklifinin görüşülmesi öncesinde muhalefet çalışmalarını tamamlamayı planlıyor. Teklif komisyonda gündeme getirilecek. İki partinin ortak düzenlemesinin CHP’nin verdiği yasa teklifine benzerlik gösterdiği öğrenildi.

CHP’nin başörtüsü teklifi

CHP’nin meclise sunduğu yasa teklifinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadeleri yer almıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
POLİTİKA
Akşener'den başörtüsü açıklaması: Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten teklifimiz hazır
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала