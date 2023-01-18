https://sputniknews.com.tr/20230118/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1065887961.html
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Şişli'de yarın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T18:36+0300
2023-01-18T18:36+0300
2023-01-18T18:36+0300
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hrant dink
şişli
trafik kontrolü
anma töreni
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Şişli'de Dink'in ölümünün 16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.
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hrant dink, şişli, trafik kontrolü, anma töreni
hrant dink, şişli, trafik kontrolü, anma töreni
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Şişli'de yarın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Şişli'de Dink'in ölümünün 16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.
Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.
Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.