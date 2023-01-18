https://sputniknews.com.tr/20230118/iranda-45-buyuklugunde-deprem-vanda-da-hissedildi-1065887202.html

İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T18:26+0300

2023-01-18T18:26+0300

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yaşam

iran

deprem

van

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde saat 17.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

iran

van

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2023

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iran, deprem, van