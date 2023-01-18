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İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi
İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi
Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
iran
deprem
van
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde saat 17.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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iran, deprem, van

İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

18:26 18.01.2023 (güncellendi: 18:29 18.01.2023)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde saat 17.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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