https://sputniknews.com.tr/20230118/iranda-45-buyuklugunde-deprem-vanda-da-hissedildi-1065887202.html
İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi
İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi
Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T18:26+0300
2023-01-18T18:26+0300
2023-01-18T18:29+0300
yaşam
iran
deprem
van
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde saat 17.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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iran, deprem, van
İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi
18:26 18.01.2023 (güncellendi: 18:29 18.01.2023) Abone ol
Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İran'ın Hoy kentinde saat 17.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van başta olmak üzere Türkiye'deki bazı şehirlerde de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.