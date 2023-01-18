https://sputniknews.com.tr/20230118/ingilterede-hemsireler-yeniden-iki-gunluk-greve-gitti-1065893810.html

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti. Ambulans çalışanlarının da... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T21:03+0300

2023-01-18T21:03+0300

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dünya

ingiltere

grev

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İngiltere'de 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla "grevlerin tercih edildiği" belirtildi.RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, "Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı" açıklamasında bulundu.İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.Ambulans çalışanları şubat ve martta 4 gün greve gidecekÖte yandan, ambulans çalışanlarının şubat ve mart ayında 4 gün greve gideceği bildirildi.GMB Sendikası, aralarında acil yardım görevlileri ve çağrı merkezi çalışanlarının da olduğu ambulans hizmetlerinde bulunan 10 binden fazla personelin, 6 Şubat, 20 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart tarihlerinde grev yapacağını duyurdu.Sendika, hükümetin ücret artış taleplerini reddetmesinin ardından grev kararı aldıklarını açıkladı.Ayrıca, Batı Midlands bölgesindeki ambulans çalışanlarının 23 Ocak'ta, Kuzeybatı Ambulans Servisi çalışanlarının ise 24 Ocak'ta greve gideceği belirtildi.Hafta başında öğretmenler, hemşireler ve tren sürücüleri de şubat ve martta yeniden grev yapacaklarını duyurmuştu.

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ingiltere, grev