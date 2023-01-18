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İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T21:39+0300
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türkiye
süleyman soylu
iran
türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ile Vahidi arasındaki görüşmede güvenlik, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği ile bakanlıklar arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği bildirildi.
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süleyman soylu, iran, türkiye, ahmet vahidi
süleyman soylu, iran, türkiye, ahmet vahidi

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

21:39 18.01.2023
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ile Vahidi arasındaki görüşmede güvenlik, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği ile bakanlıklar arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği bildirildi.
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