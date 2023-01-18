https://sputniknews.com.tr/20230118/icisleri-bakani-soylu-iranli-mevkidasi-vahidi-ile-telefonda-gorustu-1065895222.html

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T21:39+0300

2023-01-18T21:39+0300

2023-01-18T21:39+0300

türkiye

süleyman soylu

iran

türkiye

ahmet vahidi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063619374_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_f472c835044d9ec54165b280809f6a9e.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ile Vahidi arasındaki görüşmede güvenlik, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği ile bakanlıklar arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği bildirildi.

türkiye

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, iran, türkiye, ahmet vahidi