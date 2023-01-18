https://sputniknews.com.tr/20230118/ibb-projelerinin-yatirim-programina-alinmamasina-imamoglundan-tepki-kamuoyunun-vicdanina-sunariz-1065861669.html

İBB projelerinin yatırım programına alınmamasına İmamoğlu'ndan tepki: Kamuoyunun vicdanına sunarız

İBB projelerinin yatırım programına alınmamasına İmamoğlu'ndan tepki: Kamuoyunun vicdanına sunarız

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüs alımıyla ilgili sosyal medya paylaşımında her iki projenin de 2023... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T08:54+0300

2023-01-18T08:54+0300

2023-01-18T08:59+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

proje

yatırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065384440_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_bfdc884a37695ee65d62ac7a3e795845.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 18.4'lük kilometrelik Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı yeni yılın Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadı. Hat programa alınmadığı için, İBB Meclisi'nin onay verdiği kredi kullanılamayacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından sitem dolu paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçen sene de yatırım programına alınmamıştıÖte yandan 3.5 milyon kişiye hizmet etmesi planlanan Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, geçtiğimiz sene de Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına alınmamıştı. İmamoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, "Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. 'Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım" demişti. Hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler de, "Metroma engel olma" afişleriyle tepkilerini dile getirmişti.Borçlanma talebine şartlı onaySefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebine, İBB Meclisi'nin Kasım 2022 oturumlarında onay çıkmıştı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şart olarak sunulan İller Bankası'nın İBB'ye bugüne dek hiç kredi vermediğini söylemişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, proje, yatırım