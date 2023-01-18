https://sputniknews.com.tr/20230118/ibb-projelerinin-yatirim-programina-alinmamasina-imamoglundan-tepki-kamuoyunun-vicdanina-sunariz-1065861669.html
İBB projelerinin yatırım programına alınmamasına İmamoğlu'ndan tepki: Kamuoyunun vicdanına sunarız
İBB projelerinin yatırım programına alınmamasına İmamoğlu'ndan tepki: Kamuoyunun vicdanına sunarız
İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüs alımıyla ilgili sosyal medya paylaşımında her iki projenin de 2023... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T08:54+0300
2023-01-18T08:54+0300
2023-01-18T08:59+0300
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ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
proje
yatırım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 18.4'lük kilometrelik Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı yeni yılın Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadı. Hat programa alınmadığı için, İBB Meclisi'nin onay verdiği kredi kullanılamayacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından sitem dolu paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçen sene de yatırım programına alınmamıştıÖte yandan 3.5 milyon kişiye hizmet etmesi planlanan Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, geçtiğimiz sene de Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına alınmamıştı. İmamoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, "Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. 'Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım" demişti. Hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler de, "Metroma engel olma" afişleriyle tepkilerini dile getirmişti.Borçlanma talebine şartlı onaySefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebine, İBB Meclisi'nin Kasım 2022 oturumlarında onay çıkmıştı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şart olarak sunulan İller Bankası'nın İBB'ye bugüne dek hiç kredi vermediğini söylemişti.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, proje, yatırım
İBB projelerinin yatırım programına alınmamasına İmamoğlu'ndan tepki: Kamuoyunun vicdanına sunarız
08:54 18.01.2023 (güncellendi: 08:59 18.01.2023) Abone ol
İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüs alımıyla ilgili sosyal medya paylaşımında her iki projenin de 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadığını belirterek, "Bu 'takdir', bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 18.4'lük kilometrelik Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı yeni yılın Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadı. Hat programa alınmadığı için, İBB Meclisi'nin onay verdiği kredi kullanılamayacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından sitem dolu paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu 'takdir', bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız."
Geçen sene de yatırım programına alınmamıştı
Öte yandan 3.5 milyon kişiye hizmet etmesi planlanan Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosu, geçtiğimiz sene de Cumhurbaşkanlığı kamu yatırım programına alınmamıştı.
İmamoğlu, o dönem yaptığı açıklamada, "Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlerine yazdıracağım. 'Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar.' Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım" demişti.
Hattın geçeceği ilçelerdeki belediyeler de, "Metroma engel olma" afişleriyle tepkilerini dile getirmişti.
Borçlanma talebine şartlı onay
Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı için 925 milyon 396 bin 200 dolar dış borçlanma talebine, İBB Meclisi'nin Kasım 2022 oturumlarında onay çıkmıştı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şart olarak sunulan İller Bankası'nın İBB'ye bugüne dek hiç kredi vermediğini söylemişti.