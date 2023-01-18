https://sputniknews.com.tr/20230118/hollanda-sayistayi-hukumet-iltica-sureci-icin-yeterli-butce-ayirmiyor-1065891973.html

Hollanda Sayıştayı: Hükümet iltica süreci için yeterli bütçe ayırmıyor

Hollanda Sayıştayı: Hükümet iltica süreci için yeterli bütçe ayırmıyor

Hollanda Sayıştayı, hükümetin son 23 yılda 21 kez, iltica süreci için yıllık bütçesinden yeterli miktarı ayırmadığını ve bunun iltica başvuru sürecini yöneten... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T19:56+0300

2023-01-18T19:56+0300

2023-01-18T19:56+0300

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iltica

iltica

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Sayıştay, hükümetin 2000 yılından itibaren iltica başvuruları için öngördüğü ve kullandığı bütçelere ilişkin raporunu yayımladı.Rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 2012 ve 2017 yılları hariç, iltica süreci için son 23 yılda 21 defa, harcadığından çok daha azını öngördüğünü belirtilerek, "Hükümet, iltica süreci için yeterli bütçeyi ayırmıyor" ifadesi kullanıldı.Bütçe eksiğinin en fazla 2022'de görüldüğü kaydedilen açıklamada, hükümetin 500 milyon euro bütçe ayırmasına rağmen geçen yıl iltica başvuruları için 1.5 milyar euro'nun üzerinde harcama yapıldığına dikkat çekildi. Beklenenden fazla iltica başvurusu geliyorAçıklamada, beklenenden fazla iltica başvurusu yapılması, iltica başvuru sürecinin uzunluğu, kurumların yapısal sorunları ve başvurusu alınanlara sağlanacak barınma yerlerinin yetersizliği sebebiyle bütçede ayrılandan çok daha fazla harcama yapıldığı vurgulandı.Eksik bütçe sebebiyle Merkezi Mültecileri Barındırma Organı'nın (COA) sürekli krize girdiği ifade edilen raporda hükümetin daha sağlıklı bir iltica süreci kurmayı başaramadığı belirtildi.Açıklamada, konut piyasasındaki arz sıkıntısı, belediyelerin iltica başvurusu yapanlar için barınma merkezi açmak istememeleri ve Ukrayna'dan gelen çok sayıda mültecinin, mevcut sorunların çözülmesini daha da zorlaştırdığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220619/hollandada-binlerce-kisi-multecilere-destek-icin-40-kilometre-yurudu-140-bin-70-euro-toplandi-1057621159.html

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