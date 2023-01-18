https://sputniknews.com.tr/20230118/hizbullah-lideri-nasrallah-direnisi-arkadan-hancerlemeyecek-bir-cumhurbaskani-istiyoruz-1065859777.html

Hizbullah lideri Nasrallah: Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz

Hizbullah lideri Nasrallah: Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkeye 'direnişi arkadan hançerlemeyecek' bir cumhurbaşkanı seçiminde kararlı olduklarını vurguladı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T05:00+0300

2023-01-18T05:00+0300

2023-01-18T05:00+0300

dünya

hasan nasrallah

hizbullah lideri hasan nasrallah

ortadoğu

cumhurbaşkanı

seçim

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Başkent Beyrut'ta düzenlenen Kasım Süleymani Dünya Direniş Edebiyatı Ödül töreninde konuşan Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, "Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir Cumhurbaşkanı istiyoruz demek hakkımız olduğu gibi, herhangi bir grubun da Hizbullah'a yakın bir Cumhurbaşkanı istemediğini söylemesi normal hakkıdır" ifadelerini kullandı.Nasrallah, parlamentoda ilk aşamada hiçbir partinin Lübnan'ı kurtarmaya uygun gördüğü bir şahsiyeti kazandıracak çoğunluğu olmadığına dikkati çekti.Hükümet kurulması için siyasi boşluğun son bulmasının herkes tarafından arzulandığını dile getiren Nasrallah, "Herkes işlerin normal sürecine geri dönmesini istiyor" dedi.Geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından görev süresi dolan Necib Mikati hükümetinin yerine yenisi kurulmazken, 6 yıllık görev süresini 31 Ekim 2022'de dolduran Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine Lübnan Meclisi'nde 10 oturumda da yeni bir isim seçilemedi.Meclis, perşembe günü 11. oturumunda ülkeye yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek için yeniden toplanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230114/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hizbullah-lideri-nasrallahla-gorustu-1065735427.html

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hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, cumhurbaşkanı, seçim