Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230118/hizbullah-lideri-nasrallah-direnisi-arkadan-hancerlemeyecek-bir-cumhurbaskani-istiyoruz-1065859777.html
Hizbullah lideri Nasrallah: Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz
Hizbullah lideri Nasrallah: Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkeye 'direnişi arkadan hançerlemeyecek' bir cumhurbaşkanı seçiminde kararlı olduklarını vurguladı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T05:00+0300
2023-01-18T05:00+0300
dünya
hasan nasrallah
hizbullah lideri hasan nasrallah
ortadoğu
cumhurbaşkanı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/07/1042610876_26:0:2374:1321_1920x0_80_0_0_e0f529242285c494a0531353c2199302.jpg
Başkent Beyrut'ta düzenlenen Kasım Süleymani Dünya Direniş Edebiyatı Ödül töreninde konuşan Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, "Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir Cumhurbaşkanı istiyoruz demek hakkımız olduğu gibi, herhangi bir grubun da Hizbullah'a yakın bir Cumhurbaşkanı istemediğini söylemesi normal hakkıdır" ifadelerini kullandı.Nasrallah, parlamentoda ilk aşamada hiçbir partinin Lübnan'ı kurtarmaya uygun gördüğü bir şahsiyeti kazandıracak çoğunluğu olmadığına dikkati çekti.Hükümet kurulması için siyasi boşluğun son bulmasının herkes tarafından arzulandığını dile getiren Nasrallah, "Herkes işlerin normal sürecine geri dönmesini istiyor" dedi.Geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından görev süresi dolan Necib Mikati hükümetinin yerine yenisi kurulmazken, 6 yıllık görev süresini 31 Ekim 2022'de dolduran Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine Lübnan Meclisi'nde 10 oturumda da yeni bir isim seçilemedi.Meclis, perşembe günü 11. oturumunda ülkeye yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek için yeniden toplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230114/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hizbullah-lideri-nasrallahla-gorustu-1065735427.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/07/1042610876_333:0:2094:1321_1920x0_80_0_0_b1bd9204bc4b41b5461ea74171574eb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, cumhurbaşkanı, seçim
hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ortadoğu, cumhurbaşkanı, seçim

Hizbullah lideri Nasrallah: Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz

05:00 18.01.2023
© REUTERS / AL-MANARHizbullah lideri Nasrallah
Hizbullah lideri Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© REUTERS / AL-MANAR
Abone olTelegram
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkeye 'direnişi arkadan hançerlemeyecek' bir cumhurbaşkanı seçiminde kararlı olduklarını vurguladı.
Başkent Beyrut'ta düzenlenen Kasım Süleymani Dünya Direniş Edebiyatı Ödül töreninde konuşan Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, "Direnişi arkadan hançerlemeyecek bir Cumhurbaşkanı istiyoruz demek hakkımız olduğu gibi, herhangi bir grubun da Hizbullah'a yakın bir Cumhurbaşkanı istemediğini söylemesi normal hakkıdır" ifadelerini kullandı.
Nasrallah, parlamentoda ilk aşamada hiçbir partinin Lübnan'ı kurtarmaya uygun gördüğü bir şahsiyeti kazandıracak çoğunluğu olmadığına dikkati çekti.
Hükümet kurulması için siyasi boşluğun son bulmasının herkes tarafından arzulandığını dile getiren Nasrallah, "Herkes işlerin normal sürecine geri dönmesini istiyor" dedi.
Geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından görev süresi dolan Necib Mikati hükümetinin yerine yenisi kurulmazken, 6 yıllık görev süresini 31 Ekim 2022'de dolduran Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine Lübnan Meclisi'nde 10 oturumda da yeni bir isim seçilemedi.
Meclis, perşembe günü 11. oturumunda ülkeye yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek için yeniden toplanacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan (sol 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (sağda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hizbullah lideri Nasrallah'la görüştü
14 Ocak, 02:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала