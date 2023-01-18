https://sputniknews.com.tr/20230118/hindistanin-en-uzun-suren-davasi-72-yil-sonra-nihayet-sonuclandi-1065887448.html

Hindistan’ın en uzun süren davası, 72 yıl sonra nihayet sonuçlandı

Hindistan’ın en uzun süren davası, 72 yıl sonra nihayet sonuçlandı

Hindistan, uzun süredir devam eden davalarından birini çözmeyi başardı. 72 yıldır devam eden dava sonuçlandı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T18:32+0300

2023-01-18T18:32+0300

2023-01-18T18:32+0300

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hindistan

dava

banka

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Hindistan, yargı sistemiyle sık sık eleştirilerin merkezinde yer alarak basında yer alıyor. Son olarak da ülke 72 yıllık bir dava ile gündeme geldi.Kasım 1948’de Kalküta Yüksek Mahkemesi, o zamanlar iflas etmiş olan Berhampore Bank’ı tasfiye etti. Ancak, 1951’de geri ödenmemiş kredileri geri almak için bir talepte bulunuldu. Borçlular da bankanın aleyhlerindeki iddialarına itiraz ederek karşı dava açtı ve ardından da onlarca yıl sürecek dava süreci başlamış oldu.2006 yılında banka tasfiye edildi ve bir yargıç bunun davayı sonuçlandırmak için yeterli olduğuna karar verdi. Ancak verdiği karar sisteme kaydedilmedi ve karar askıda kaldı. Nihayet davanın başladığı sırada henüz doğmamış olan bir yargıç davayı sonlandırdı.Davalar onlarca yıl bekliyor61 yaşındaki Yargıç Prakash Shrivastava geçen hafta anlaşmayı imzaladığında dava resmen kapandı.Hindistan’ın yargı sistemi sık sık sıra dışı haberlerle basına yansıyor. Times of India gazetesine göre, Kalküta Yüksek Mahkemesi’nin 1952’ye kadar uzanan iki davası daha var. Rajasthan Yüksek Mahkemesi ise 1956’ya kadar uzanan davalara bakıyor.Birçok davacı, onlarca yıl bekliyor. Alt mahkemelerdeki birçok duruşma sadece bir sonraki duruşmanın tarihini belirlemek için toplandığından, birikmiş iş yükünün en önemli nedenlerinden biri sonu gelmeyen ertelemeler oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230112/hindistanda-100den-fazla-kadina-tecavuz-eden-ve-santaj-uygulayan-guru-14-yil-hapis-cezasi-aldi-1065687661.html

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