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Havalı tüfekle kedilere ateş eden bir kişi gözaltına alındı
Havalı tüfekle kedilere ateş eden bir kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle kedilere ateş ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Yaralanan kedilerden biri kurtarılamadı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T19:46+0300
2023-01-18T19:51+0300
kedi
türkiye
ateş açma
ateş
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Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle kedilere ateş ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.Yaka Mahallesi Palamutbükü Sokak'ta jandarma ekipleri, H.Ö'nün sahipsiz 3 kediye havalı tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yapılan incelemede kedilerden birinin telef olduğu, diğer ikisinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı kediler, veterinere götürüldü.Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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kedi, ateş açma, ateş, muğla
kedi, ateş açma, ateş, muğla

Havalı tüfekle kedilere ateş eden bir kişi gözaltına alındı

19:46 18.01.2023 (güncellendi: 19:51 18.01.2023)
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle kedilere ateş ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Yaralanan kedilerden biri kurtarılamadı.
Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle kedilere ateş ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Yaka Mahallesi Palamutbükü Sokak'ta jandarma ekipleri, H.Ö'nün sahipsiz 3 kediye havalı tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yapılan incelemede kedilerden birinin telef olduğu, diğer ikisinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı kediler, veterinere götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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