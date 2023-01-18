https://sputniknews.com.tr/20230118/havali-tufekle-kedilere-ates-eden-bir-kisi-gozaltina-alindi-1065891409.html

Havalı tüfekle kedilere ateş eden bir kişi gözaltına alındı

Havalı tüfekle kedilere ateş eden bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle kedilere ateş ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Yaralanan kedilerden biri kurtarılamadı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

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2023-01-18T19:46+0300

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kedi

türkiye

ateş açma

ateş

muğla

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Muğla'nın Datça ilçesinde havalı tüfekle kedilere ateş ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.Yaka Mahallesi Palamutbükü Sokak'ta jandarma ekipleri, H.Ö'nün sahipsiz 3 kediye havalı tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yapılan incelemede kedilerden birinin telef olduğu, diğer ikisinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı kediler, veterinere götürüldü.Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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kedi, ateş açma, ateş, muğla