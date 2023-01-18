https://sputniknews.com.tr/20230118/evlere-ozel-servis-dis-hekimi-oldugunu-soyleyen-kisi-insaat-iscisi-cikti-1065866474.html

Evlere özel servis: Diş hekimi olduğunu söyleyen kişi inşaat işçisi çıktı

Evlere özel servis: Diş hekimi olduğunu söyleyen kişi inşaat işçisi çıktı

İstanbul'da diş ağrısı çeken bir kişinin akraba önerisiyle eve çağırdığı diş doktoru inşaat işçisi çıktı. Dişlerinin tedavisi için 10 bin lira ödeyen Rıdvan K... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T11:49+0300

2023-01-18T11:49+0300

2023-01-18T12:01+0300

yaşam

diş hekimi

inşaat

inşaat işçisi

istanbul

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İstanbul'da diş ağrısı çektiği için akrabasının önerisi üzerine eve gelen diş doktoru inşaat işçisi çıktı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan K., akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.Diş ağrısı çeken genç adam akrabasının önerisini kabul ederek 40 yaşındaki Ferhat B.'yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.'ye bir takım tedavi uyguladı. Genç adam dişçisine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak Rıdvan K., tedaviye rağmen diş ağrılarını dindiremedi.Evine tedaviye gelen Ferhat B.'den şüphelenen genç adam yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen genç adam yaşadığı şokla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.Dişleri eskisinden de kötü hale geldiMağdur şikâyet dilekçesinde akrabasının önerisi üzerine Ferhat B.'nin kendisini doktor olarak tanıtıp evde tedavi uyguladığını ve 10 bin lirasını aldığını söyledi.Rıdvan K.'nın dişlerinin eskisinden daha kötü bir hale geldiğini ve ilk etapta kendisini Murat olarak tanıtan kişiden şikâyetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvuruldu. Ferhat B., ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını söyledi.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli Ferhat B.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini ve üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle '1219 Sayılı Kanuna Aykırılık' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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diş hekimi, inşaat, inşaat işçisi, istanbul