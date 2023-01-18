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https://sputniknews.com.tr/20230118/emekli-aylik-hesaplama-2023-uygulamasi-acildi-1065897685.html
Emekli aylık hesaplama 2023 uygulaması açıldı
Emekli aylık hesaplama 2023 uygulaması açıldı
Aylık emekli ücretlerini hesaplayan SGK emekli aylık hesaplama 2023 uygulaması, güncellenerek yeniden açıldı. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T22:28+0300
2023-01-18T22:28+0300
türkiye
emeklilik
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
recep tayyip erdoğan
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ocak günü emekli aylıklarındaki artışın tekrar yükseltildiğini açıklamasının ardından hesaplamalara yönelik alt yapıyı tamamladı.Normal zam dönemi nedeniyle yapılan hesaplamalar, ilave artışla tekrar başlatılmış ve buna bağlı yazılımlar da güncellemeye alınmıştı. Ayrıca vatandaşların çok sık kullandığı emekli aylık hesaplama uygulamasının açılışı da uzamıştı.Emekli aylığı hesaplamaEkonomim'in haberine göre aylık hesaplama uygulaması 18 Ocak günü akşam saatlerinde kullanıma açıldı. Ne kadar aylık alabileceklerini hesaplamak isteyen vatandaşlar bu uygulamaya girerek aylık hesabı yapabiliyor.Sistem yaklaşık olarak alınacak aylığı hesaplıyor. Gerçek tutar ancak emeklilik halinde merkezi sistemlerde tam olarak yapılan hesaplamayla belirleniyor.Emeklilik başvurularının işlemleri de hızlandıÖteyandan, EYT öncesi altyapı güçlendirmeye yönelik de SGK yoğun mesai harcamıştı. Vatandaşlar genellikle emeklilik için yeni yılın ilk ayını bekliyor ve Ocak ayında yoğun başvurular oluyor. SGK altyapıyı tamamlayarak, normal emeklilik başvurularının işlemlerini de hızlandırdı.Ne kadar emekli aylığı alırım?SGK’nın emekli aylık hesaplama uygulamasına https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden girilebiliyor. Buradaki bilgiler doldurulduktan sonra hesaplama adımları takip edilerek yaklaşık olarak alınabilecek aylık ortaya çıkıyor.
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emeklilik, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), recep tayyip erdoğan
emeklilik, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), recep tayyip erdoğan

Emekli aylık hesaplama 2023 uygulaması açıldı

22:28 18.01.2023
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Aylık emekli ücretlerini hesaplayan SGK emekli aylık hesaplama 2023 uygulaması, güncellenerek yeniden açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ocak günü emekli aylıklarındaki artışın tekrar yükseltildiğini açıklamasının ardından hesaplamalara yönelik alt yapıyı tamamladı.
Normal zam dönemi nedeniyle yapılan hesaplamalar, ilave artışla tekrar başlatılmış ve buna bağlı yazılımlar da güncellemeye alınmıştı. Ayrıca vatandaşların çok sık kullandığı emekli aylık hesaplama uygulamasının açılışı da uzamıştı.

Emekli aylığı hesaplama

Ekonomim'in haberine göre aylık hesaplama uygulaması 18 Ocak günü akşam saatlerinde kullanıma açıldı. Ne kadar aylık alabileceklerini hesaplamak isteyen vatandaşlar bu uygulamaya girerek aylık hesabı yapabiliyor.

Sistem yaklaşık olarak alınacak aylığı hesaplıyor. Gerçek tutar ancak emeklilik halinde merkezi sistemlerde tam olarak yapılan hesaplamayla belirleniyor.

Emeklilik başvurularının işlemleri de hızlandı

Öteyandan, EYT öncesi altyapı güçlendirmeye yönelik de SGK yoğun mesai harcamıştı. Vatandaşlar genellikle emeklilik için yeni yılın ilk ayını bekliyor ve Ocak ayında yoğun başvurular oluyor. SGK altyapıyı tamamlayarak, normal emeklilik başvurularının işlemlerini de hızlandırdı.

Ne kadar emekli aylığı alırım?

SGK’nın emekli aylık hesaplama uygulamasına https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden girilebiliyor. Buradaki bilgiler doldurulduktan sonra hesaplama adımları takip edilerek yaklaşık olarak alınabilecek aylık ortaya çıkıyor.
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