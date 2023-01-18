https://sputniknews.com.tr/20230118/ekvator-ginesinde-cumhurbaskaninin-ogluna-ev-hapsi-gerekce-devletin-yolcu-ucagini-usulsuz-satmak-1065860231.html
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğluna ev hapsi: Gerekçe, devletin yolcu uçağını usulsüz satmak
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğluna ev hapsi: Gerekçe, devletin yolcu uçağını usulsüz satmak
Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın oğlu Ruslan Obiang Nsue, ulusal havayolu şirketine ait bir uçağı usulsüz şekilde sattığı... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T06:51+0300
2023-01-18T06:51+0300
2023-01-18T06:51+0300
dünya
ekvator ginesi
ekvator ginesi
teodoro obiang nguema mbasogo
oğul
yolsuzluk
ev hapsi
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Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğlu, ev hapsine alındı.Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın oğlu Ruslan Obiang Nsue'nun, ulusal havayolu şirketinin uçağını usulsüz sattığı gerekçesiyle ev hapsine alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, devlet televizyonu TVGE’de yaptığı açıklamada, ulusal havayolu şirketi Ceiba'nın eski müdür yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Obiang’ın oğlu Ruslan Obiang Nsue'nin ATR 72-500 tipi uçağı İspanyol şirketi Binter'e satışıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, olay aydınlatılana kadar Ruslan’ın ev hapsinde tutulacağını bildirdi.Cumhurbaşkanının diğer oğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue de Fransız yargısı tarafından 2017’de kara para aklama ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş, 30 milyon avro para cezası ve 3 yıl tecilli hapse mahkum edilmişti.Fransız sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Mangue'nin Fransa'da 150 milyon avro değerinde taşınmazı olduğunu ortaya çıkarmıştı.Cumhurbaşkanı Obiang, 20 Kasım 2022’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,9’unu alarak 6. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20200602/ekvator-ginesi-dunya-saglik-orgutu-temsilcisini-koronavirusu-abartiyor-gerekcesiyle-kovdu-1042175010.html
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ekvator ginesi, ekvator ginesi, teodoro obiang nguema mbasogo , oğul, yolsuzluk, ev hapsi
ekvator ginesi, ekvator ginesi, teodoro obiang nguema mbasogo , oğul, yolsuzluk, ev hapsi
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğluna ev hapsi: Gerekçe, devletin yolcu uçağını usulsüz satmak
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Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın oğlu Ruslan Obiang Nsue, ulusal havayolu şirketine ait bir uçağı usulsüz şekilde sattığı gerekçesiyle ev hapsine alındı.
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğlu, ev hapsine alındı.
Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın oğlu Ruslan Obiang Nsue'nun, ulusal havayolu şirketinin uçağını usulsüz sattığı gerekçesiyle ev hapsine alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, devlet televizyonu TVGE’de yaptığı açıklamada, ulusal havayolu şirketi Ceiba'nın eski müdür yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Obiang’ın oğlu Ruslan Obiang Nsue'nin ATR 72-500 tipi uçağı İspanyol şirketi Binter'e satışıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, olay aydınlatılana kadar Ruslan’ın ev hapsinde tutulacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanının diğer oğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue de Fransız yargısı tarafından 2017’de kara para aklama ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş, 30 milyon avro para cezası ve 3 yıl tecilli hapse mahkum edilmişti.
Fransız sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Mangue'nin Fransa'da 150 milyon avro değerinde taşınmazı olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Cumhurbaşkanı Obiang, 20 Kasım 2022’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,9’unu alarak 6. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.