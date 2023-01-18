https://sputniknews.com.tr/20230118/ekvator-ginesinde-cumhurbaskaninin-ogluna-ev-hapsi-gerekce-devletin-yolcu-ucagini-usulsuz-satmak-1065860231.html

Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğluna ev hapsi: Gerekçe, devletin yolcu uçağını usulsüz satmak

Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğluna ev hapsi: Gerekçe, devletin yolcu uçağını usulsüz satmak

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın oğlu Ruslan Obiang Nsue, ulusal havayolu şirketine ait bir uçağı usulsüz şekilde sattığı... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T06:51+0300

2023-01-18T06:51+0300

2023-01-18T06:51+0300

dünya

ekvator ginesi

ekvator ginesi

teodoro obiang nguema mbasogo

oğul

yolsuzluk

ev hapsi

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Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanının oğlu, ev hapsine alındı.Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın oğlu Ruslan Obiang Nsue'nun, ulusal havayolu şirketinin uçağını usulsüz sattığı gerekçesiyle ev hapsine alındığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, devlet televizyonu TVGE’de yaptığı açıklamada, ulusal havayolu şirketi Ceiba'nın eski müdür yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Obiang’ın oğlu Ruslan Obiang Nsue'nin ATR 72-500 tipi uçağı İspanyol şirketi Binter'e satışıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, olay aydınlatılana kadar Ruslan’ın ev hapsinde tutulacağını bildirdi.Cumhurbaşkanının diğer oğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue de Fransız yargısı tarafından 2017’de kara para aklama ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş, 30 milyon avro para cezası ve 3 yıl tecilli hapse mahkum edilmişti.Fransız sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Mangue'nin Fransa'da 150 milyon avro değerinde taşınmazı olduğunu ortaya çıkarmıştı.Cumhurbaşkanı Obiang, 20 Kasım 2022’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,9’unu alarak 6. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20200602/ekvator-ginesi-dunya-saglik-orgutu-temsilcisini-koronavirusu-abartiyor-gerekcesiyle-kovdu-1042175010.html

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