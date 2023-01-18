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Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşında öldü
'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
rahibe
fransa
ölüm
kovid-19
dünyanın en yaşlı kişisi
dünyanın en yaşlı insanı
lucile randon
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Ülke basınındaki haberlere göre, rahibe Lucile Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon’ın ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210210/avrupanin-en-yasli-insani-rahibe-randon-kovid-19u-yendi-1043777741.html
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rahibe, fransa, ölüm, kovid-19, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, lucile randon
rahibe, fransa, ölüm, kovid-19, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, lucile randon

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşında öldü

00:34 18.01.2023
© AFP 2023'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.
'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023
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'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki haberlere göre, rahibe Lucile Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon’ın ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.
Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.
'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Rahibe Lucile Randon Kovid-19'u yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2021
YAŞAM
'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Rahibe Randon Kovid-19'u yendi
10 Şubat 2021, 14:27
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