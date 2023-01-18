https://sputniknews.com.tr/20230118/dunyanin-en-yasli-insani-fransiz-rahibe-118-yasinda-oldu-1065856918.html

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşında öldü

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T00:34+0300

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yaşam

rahibe

fransa

ölüm

kovid-19

dünyanın en yaşlı kişisi

dünyanın en yaşlı insanı

lucile randon

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Ülke basınındaki haberlere göre, rahibe Lucile Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.Yetkililer, 'Duayen hemşire Andre' olarak da anılan Rahibe Randon’ın ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20210210/avrupanin-en-yasli-insani-rahibe-randon-kovid-19u-yendi-1043777741.html

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rahibe, fransa, ölüm, kovid-19, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, lucile randon