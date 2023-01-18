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'Dünyanın en değerli markaları' listesinde zirve bu yıl değişti
'Dünyanın en değerli markaları' listesinde zirve bu yıl değişti
Dünyanın en değerli markası, bu yıl yaklaşık 299.3 milyar dolar marka değeriyle Amazon olurken bu şirketi 297.5 milyar dolar değerle Apple izledi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T09:38+0300
2023-01-18T09:47+0300
ekonomi
amazon
apple
değerli markalar
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023' araştırması sonuçlandı. 299.3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254.2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı. Amazon'u yaklaşık 297.5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281.4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu. Söz konusu listede 191.6 milyar dolarla Microsoft 4. , 113.8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5. , 99.7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6. , 69.5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7. , 67.4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8. , 66.2 milyar dolarla Tesla 9. , 65.7 milyar dolarla TikTok 10. sırada yer buldu. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4.7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi. Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.
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amazon, apple, değerli markalar, abd, çin
amazon, apple, değerli markalar, abd, çin

'Dünyanın en değerli markaları' listesinde zirve bu yıl değişti

09:38 18.01.2023 (güncellendi: 09:47 18.01.2023)
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISGoogle- Apple- Meta- Amazon- Microsoft
Google- Apple- Meta- Amazon- Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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Dünyanın en değerli markası, bu yıl yaklaşık 299.3 milyar dolar marka değeriyle Amazon olurken bu şirketi 297.5 milyar dolar değerle Apple izledi.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023' araştırması sonuçlandı.
299.3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254.2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı. Amazon'u yaklaşık 297.5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281.4 milyar dolar değerle Google takip etti.
Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.
Söz konusu listede 191.6 milyar dolarla Microsoft 4. , 113.8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5. , 99.7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6. , 69.5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7. , 67.4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8. , 66.2 milyar dolarla Tesla 9. , 65.7 milyar dolarla TikTok 10. sırada yer buldu.
Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4.7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.
Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.
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