https://sputniknews.com.tr/20230118/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065862373.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.78 bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.26 liradan işlem görüyor. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T09:32+0300
2023-01-18T09:32+0300
2023-01-18T09:43+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_540e900e5c481524afc11158ab951a38.jpg
Dolar/TL'nin yatay seyri devam ederken, kur 18.78 civarında hareket ediyor.Euro/TL, 20.26 seviyesinde işlem görüyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0775 seviyesinde yer alıyor.Merkez Bankası (TCMB) bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1919 lira, yarım altın 3838 lira, cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.Brent petrolün varil fiyatı 84.78 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.78 dolardan işlem görüyor.Dün 85.92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86.78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81.41 dolardan alıcı buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065820268.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_dc941c0c9286e0db286c1fa227b2b07b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:32 18.01.2023 (güncellendi: 09:43 18.01.2023) Abone ol
Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.78 bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.26 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL'nin yatay seyri devam ederken, kur 18.78 civarında hareket ediyor.
Euro/TL, 20.26 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0775 seviyesinde yer alıyor.
Merkez Bankası (TCMB) bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1919 lira, yarım altın 3838 lira, cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 84.78 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.78 dolardan işlem görüyor.
Dün 85.92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86.78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81.41 dolardan alıcı buldu.