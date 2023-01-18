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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230118/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065862373.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.78 bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.26 liradan işlem görüyor. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Dolar/TL'nin yatay seyri devam ederken, kur 18.78 civarında hareket ediyor.Euro/TL, 20.26 seviyesinde işlem görüyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0775 seviyesinde yer alıyor.Merkez Bankası (TCMB) bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1919 lira, yarım altın 3838 lira, cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.Brent petrolün varil fiyatı 84.78 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.78 dolardan işlem görüyor.Dün 85.92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86.78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81.41 dolardan alıcı buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065820268.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:32 18.01.2023 (güncellendi: 09:43 18.01.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.78 bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.26 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL'nin yatay seyri devam ederken, kur 18.78 civarında hareket ediyor.
Euro/TL, 20.26 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.0775 seviyesinde yer alıyor.
Merkez Bankası (TCMB) bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1919 lira, yarım altın 3838 lira, cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84.78 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.78 dolardan işlem görüyor.
Dün 85.92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86.78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81.41 dolardan alıcı buldu.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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