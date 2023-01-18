https://sputniknews.com.tr/20230118/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065862373.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar yatay seyrine devam ediyor ve 18.78 bandındaki yerini koruyor. Euro ise 20.26 liradan işlem görüyor. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T09:32+0300

2023-01-18T09:32+0300

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Dolar/TL'nin yatay seyri devam ederken, kur 18.78 civarında hareket ediyor.Euro/TL, 20.26 seviyesinde işlem görüyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0775 seviyesinde yer alıyor.Merkez Bankası (TCMB) bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1900 dolara alıcı bulurken, gram altın 1146 liraya el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1919 lira, yarım altın 3838 lira, cumhuriyet altını 7647 liradan satılıyor.Brent petrolün varil fiyatı 84.78 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.78 dolardan işlem görüyor.Dün 85.92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 86.78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81.41 dolardan alıcı buldu.

https://sputniknews.com.tr/20230117/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065820268.html

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